Se billedserie Claus Würfel, teknisk direktør hos Ortofon, bor selv i Næstved. 1. oktober åbner den nye udviklingsafdeling på Axeltorv 5. Den bemandes med 12 ingeniører, der skal stå for satsningen i høreapparatindustrien.

Send til din ven. X Artiklen: Ingeniører rykker ind i udviklingsafdeling midt på torv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingeniører rykker ind i udviklingsafdeling midt på torv

Erhverv - 17. september 2020 kl. 13:43 Af Tekst og foto: Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvorfor tage motorvejen til København, når der er mulighed for at få et spændende job i Ortofons nye udviklingsafdeling i Næstved?

Der findes mange dygtige ingeniører i mikroteknik på Syd- og Vestsjælland. Ortofon har ansat de første af de i alt 12 ansatte, der skal bemande den nye afdeling på Axeltorv midt i Næstved fra og med 1. oktober.

Den verdenskendte pickup-producent har hovedsæde og produktion i Nakskov og har desuden salgskontorer i New York, Tokyo og Münster i Tyskland. Nu sættes endnu en nål på verdenskortet, og det sker som del af den udviklings- og vækststrategi, hvor der især er fokus på finmekanik og medico-industri.

Tænker stadig dansk Ortofon har over 100 års erfaring i Danmark og går mod strømmen af firmaer, der typisk etablerer sig med kontor i hovedstaden og flytter produktionen til Østeuropa.

- Vi flytter tre medarbejdere fra Nakskov til Næs­tved, men også de stillinger genansættes. Så vi styrker begge lokationer med 12 nye ansatte. Det er ingeniører, vi har brug for, siger Claus Würfel, teknisk direktør hos Ortofon.

Han bor i Næstved og ved, at der er mange pendlere fra Syd- og Midtsjælland, der tager turen til København. Det er nogle af dem, Ortofon kan tilbyde et job. Claus Würfel blev selv hentet til Ortofon for snart et år siden og har 15 års erfaring fra høreapparatbranchen.

Princippet i en pickup er helt analogt til øvrige typer transducere som mikrofoner og højtalerenheder.

Ortofon har mange års erfaring med egenproduktion af vitale komponenter. Blandt andet det ophæng pickuppen sidder i, som er fremstillet af gummi og silikone.

Det er herfra samspillet med høreapparatbranchen kommer.

Detektor for høretab Den analoge teknik har udviklet sig til højteknologi og mikroskopiske komponenter. For godt 15 år siden udviklede Ortofon den såkaldte Bone Conductor.

- Det er en helt unik niche. Bone Bonductoren er afgørende, fordi den bruges til at detektere høretabet hos en person med nedsat hørelse, forklarer Claus Würfel.

Bone Conductoren bruges til at finde ud af, præcis hvordan man tilpasser et benforankret høresystem. En lille skrue i kraniet holder høreapparatet, som bruger knogleforbindelsen til at forstærke lyden til det indre øre.

Udviklingen af Bone Conductoren betyder, at Ortofon har tilføjet ordet »Microtech« til den del af virksomheden.

Nakskov-firmaet har et teknologisamarbejde med DTU i Lyngby og Teknologisk Institut. Herfra bidrager man med at bringe ny teknologi ind i Ortofons produkter og produktionsapparatet. Men Ortofons eget udviklingsarbejde er uundværligt, og den nye afdeling i Næstved skal bidrage til fremtidens produkter.

Ortofon er verdensførende på pickupper, og målet for fremtiden er klart. Nemlig at lægge sig i spidsen som en af de førende medico-virksomheder.