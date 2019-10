Ingen dansk forbrugsfest trods høj beskæftigelse og lave renter

Selv om der både er lave renter, høj beskæftigelse og fremgang i reallønnen, er det ikke til at føle for den danske detailhandel, der må spejde langt efter en forbrugsfest.

Kigger man på det seneste kvartal fra og med juli til og med september er detailhandlen steget med 0,5 procent.

Anders Christian Overvad, der er økonom i Arbejdernes Landsbank, peger på, at den svage vækst i detailhandlen kan dække over to faktorer: Den kan være et udtryk for, at forbrugerne bruger de gode tider til at spare op.

Men det kan også være et udtryk for, at de kroner, der hives op af lommen, i højere grad bruges på udenlandske butikker på internettet, skriver han i en analyse.

- Detailomsætningen vil derfor kunne undervurdere det faktiske forbrug, i takt med at mere af vores køb foregår online, skriver han.

Den beherskede forbrugstrang kan have både fordele og ulemper for dansk økonomi som hele.

I sin analyse af detailhandlen skriver privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen, at en mere sund opsparing kan give danske forbrugere noget at stå imod med, hvis de økonomiske vinde vender.

- Danskerne bruger i stor stil den økonomiske fremgang til at øge deres opsparing. Det giver på den ene side et mere beskedent opsving, men på den anden side sikrer det også, at opsvinget er mere holdbart, skriver hun.

- For en tilbagegang i udlandet slår langt hårdere, hvis fremgangen herhjemme er præget af stor kreditvækst og en forværret konkurrenceevne - noget vi heldigvis ikke ser under dette opsving.

Modsat sætter erhvervslivet i høj grad sin lid til et højt privatforbrug i Danmark, hvis eksporten til udlandet skulle begynde at lide under den faldende verdenshandel.

- Privatforbruget udgør i omegnen af 50 procent af bruttonationalproduktet og er udset til at være en super vigtig vækstmotor i dansk økonomi over de kommende år, skriver Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer i en analyse.

- Ikke mindst i en situation, hvor væksten i eksporten formentlig vil miste fart oven på den seneste afmatning på vores eksportmarkeder.