Industrien indgår overenskomst med mere barsel til fædre

Den indeholder blandt andet en aftale om, at arbejdsgiveren betaler fuld løn under forældreorlov i i alt 16 uger. De otte af ugerne er øremærket til faderen.

Det fortæller parterne på et pressemøde i Industriens Hus, hvor aftalen bliver præsenteret.

- Her mener jeg godt, man kan sige, at arbejdsmarkedets parter tager ansvar for en mere ligelige fordeling af orloven, siger Lars Sandahl Sørensen, som er direktør i Dansk Industri.

Der er tale om både Industriens Overenskomst for faglærte og ikke-faglærte samt Industriens Funktionæroverenskomst for tekniske og administrative funktionærer.

Det er i alt en gruppe på omkring 230.000 lønmodtagere på 6000 virksomheder i Danmark.

Parterne har også aftalt, at løn under sygdom forøges fra de nuværende 9 uger til 14 uger, og at lærlinge får pension fra den dag de fylder 18 år i stedet for 20 år som i dag.

Derudover får medarbejdere ret til en ekstra fridag, hvis deres barn er syg mere end en dag. Derudover får medarbejdere ret til at få fri, hvis deres barn skal til lægen.

CO-Industri forhandler for otte fagforbund med Dansk Metals formand Claus Jensen i spidsen.

- Vi gik ind til forhandlingerne med det mål, at alle medlemmer i industrien skulle få markante forbedringer af deres løn- og arbejdsvilkår. Det har vi i den grad fået, siger Claus Jensen.

Nu skal de to organisationer tilbage i deres bagland og hente opbakning til aftalen.

Da parterne annoncerede en start på forhandlingerne var et af de centrale temaer lønstigninger.

På den ene side argumenterede arbejdsgiverne i Dansk Industri for tilbageholdenhed, fordi man mente at se svære tider forude for dansk økonomi.

På den anden side lød det fra lønmodtagerne, at arbejdsgiverne har oplevet gode tider under forrige overenskomst, og at det nu måtte være tid til at lade det sive ned på gulvet i form af stigninger i lønnen.

Parterne er blevet enige om at hæve mindstelønnen 7,5 kroner. Desuden er der lagt op til, at fritvalgslønkontoen øges fra fire til syv procent.

I alt skal der forhandles overenskomster for 600.000 privatansatte i starten af 2020. Industrien er traditionelt det område, hvor man først når en aftale - som så sætter tonen for de resterende forhandlinger.