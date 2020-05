Industrien frygter flere tabte job som følge af corona

I analysen, der er lavet på tal fra Danmarks Statistik og egne beregninger i DI, skønner man, at eksportbeskæftigelsen er faldet med 80.000 personer de seneste par måneder.

Eksportbeskæftigelsen bliver defineret som en arbejdsplads, der direkte eller indirekte er afhængig af eksport.

Nedgangen på 80.000 personer består af 15.000 afskedigede, mens 65.000 er sendt hjem på lønkompensation.

Ifølge Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i DI, er der grund til at frygte, at eksportbeskæftigelsen kan nå at falde yderligere i år.

Det begrunder han med et skøn fra DI om, at danske eksportvirksomheder står til at opleve en tilbagegang på 13 procent i 2020, svarende til et tab på 170 milliarder kroner.

- Vi ser nok først effekterne af den store eksportnedgang i tredje og fjerde kvartal. Det skyldes, at alle de ting, man ikke får solgt eller får ordrer på her i begyndelsen af året, dem ser man først effekterne af efterfølgende.

- Når vi måske lige er kommet godt i gang i vores samfund, så får vi et ordentligt efterslag af de store negative eksporteffekter, som betyder utroligt meget for vores samfundsøkonomi, siger Lars Sandahl Sørensen.

I DI's analyse fremgår det, at det især er skibs- og luftfart, råstofudvinding, industri og landbrug, der enten direkte eller indirekte er eksponeret over for eksport.

Inden for industri, råstofindvinding og skibs- og luftfart har virksomhederne en stor eksport direkte til udlandet.

Landbruget har en stor indirekte eksport, da det leverer råvarer til fødevareindustrien, som eksporterer landbrugsprodukterne i forarbejdet tilstand.

De mindst eksportorienterede brancher er blandt andet den offentlige sektor, detailhandlen, boliger og organisationer.

I disse brancher er både den direkte og indirekte beskæftigelse som følge af eksport lav.