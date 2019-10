Industri jubler: Nordsøen kan blive Silicon Valley for havvind

Der er et meget klart signal til verdens politikere i en ny rapport fra Det Internationale Energiagentur om potentialet for havvindmøller.

Havvind kan 15-dobles fra det nuværende niveau på 23 gigawatt inden 2040. Havvind vil kunne forsyne verden med grøn strøm blot ved at udnytte de bedste placeringer til møllerne.

Energiagenturet - IEA - understreger i rapporten Offshore Wind Outlook 2019, at vindkraft til havs vil spille en vital rolle i verdens grønne omstilling. Rapporten fremlægges fredag i København.

- Denne vigtige rapport vil danne grundlag for energianalyser verden over og dermed tilskynde regeringer til at accelerere udbygningen med grøn energi. Det kommer Danmark og danske virksomheder til gavn, da havvind er en dansk styrkeposition, siger Lars Aagaard.

Også mølleproducenterne i Wind Denmark, som samler virksomheder og mølleejere, er begejstrede. Wind Denmark repræsenterer cirka 33.000 ansatte og 30.000 vindmølleejere.

- I Danmark er vi førende med udvikling og test af havmøller. Og det er i stort omfang danske hjerner, der har æren for de prisfald, som havvind har gennemgået, fremhæver Wind Denmarks direktør, Jan Hylleberg.

- Denne unikke kompetence skal vi holde fast i i Danmark. Det kræver en ambitiøs og jævnt fordelt udbygning med mere havvind. Regeringens ambitiøse ønsker er en god begyndelse for at realisere Nordsøen som en Silicon Valley for havvind.

Havvind bliver også løftestang for at nå målsætningen i Paris-aftalen om at begrænse global opvarmning til 1,5 eller maksimalt 2 grader, tilføjer Hylleberg.

For Dansk Energi er der tre vigtige forudsætninger, hvis havmøllerne skal nå potentialet, siger Lars Aagaard. Man skal skaffe plads til møllerne på havet, skabe infrastrukturen, så den grønne strøm kan komme frem til forbrugeren. Og så skal efterspørgslen til varmepumper, elbiler og så videre sikres.

- Danmarks målsætning om at reducere CO2-udledningen 70 procent betyder fuld fart frem på alt. Og det er bydende nødvendigt, at man i denne finanslov fortsætter det nuværende afgiftsregime for elbiler.

- Det er helt vildt at tro, at man kan nå 70 procent CO2-reduktion med en stop-go-politik på transportområdet, siger han.

Lars Aagaard forudser nu kamp om pladsen på søterritoriet, som man har set det med vindmøller på land.

Kampen kommer til at stå mellem fiskeri, naturbeskyttelse, forsvarets behov for øvelsesområder - og havmøller.