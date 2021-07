Indtægter frisk fra havet

Se billedserie Tangsafari er Dansk Tangs formidlings-ben og en god indtægtskilde i sommersæsonen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Erhverv - 01. juli 2021 kl. 12:25 Kontakt redaktionen

Igennem de seneste fire-fem år har Dansk Tang arbejdet hen imod en mere bæredygtig tilgang til mad. Foruden en efterhånden solid portefølje af restauranter og kantiner i især Københavnsområdet, har Dansk Tang også forsøgt at dele deres viden og interesse via de meget populære tangsafarier.

I selskab med medstifter af virksomheden, Simon Weber Marcussen, får man på to-tre timer et grundkursus i tangarter, hvordan de høstes mest bæredygtigt og tips til, hvordan man tilbereder de forskellige tangarter. De første par sæsoner med tangsafari har Dansk Tang koncentreret indsatsen omkring deres firmaadresse i Annebergparken eller ved tangfarmen i Rørvig.

I år kan man også komme på jagt efter havets grøntsager på den anden side af Isefjorden - i Lynæs ved Hundested.

Her har Dansk Tang fundet et spændende sted at formidle tang-passionen, og indtil videre har nordsjællænderne taget godt imod muligheden for at trække i waders og undersøge kysten for tang.

- Vi er nødt til at holde os inde i fjorden, for på den anden side er forholdene alt for voldsomme. Men i Lynæs er der gode forhold, fortæller safari-guide Simon Weber Marcussen.

En anden udgave af tang- safarien er samtidig en videreudvikling af et samarbejde, der begyndte i slotskøkkenet på Dragsholm Slot. Her regerede stjernekokken Claus Henriksen, men han har rykket de professionelle teltpæle op og etableret sig i Anneberg Kulturpark - i gåafstand fra Dansk Tang.

Derfor faldt det naturligt at tilbyde at afslutte en tangsafari med et bud på, hvordan arterne smager i hænderne på en michelinbelønnet madekvilibrist.

Nemt at bruge tang i mad Man behøver ikke være stjernekok med michelinhæder på cv'et, for at kaste sig ud i at implementere tang i sin hverdagskost. Det kan faktisk være ret enkelt, hvis man kan genkende de forskellige tangarter fra sin safaritur, eller har fundet tørret tang i en butik.

Profil Odsherred hjælper gerne på vej, og bringer her to nemme tang-opskrifter fra bogen »Tang - Et hav af mad«, af Anita Dietz og Liselotte Kira Gregers Andersen at komme i gang på.

Chips af sukkertang Chips af tang kan laves på mange måder. Du kan variere smagen med sesam, chilipulver, og lakridsrodspulver. Prøv dig frem, og find din yndlingsvariant.

Du skal bruge:

Store strimler sukkertang

Olivenolie, gerne på spray

Sesamfrø

Havsalt

Den tørrede sukkertang lægges i blød i koldt vand i 30 minutter. Er tangen frisk, bruges den direkte fra havet.

Bred den ud på bagepapir, spray med olie, eller pensl den forsigtigt.

Drys med sesamfrø og havsalt.

Bag den i ovnen ved 80 grader i en ½-1 time, til den er helt sprød.

Syltet blæretang Du kan både bruge tørret og frisk blæretang. Helt friske skud af blæretang har en flottere grøn farve, end hvis du bruger tørret blæretang. Hvis du bruger den tørrede variant, kan du til gengæld klippe små blærer af og bruge som pynt. Det er flot på for eksempel smørrebrød.

Hvis du selv høster, skal du være meget opmærksom på tangkvaliteten og vandkvaliteten.

Du skal bruge:

2 dl eddike

2 dl sukker

1 dl vand

1 håndfuld blæretang

frisk eller opblødt.

Kog eddike, sukker og vand op.

Hæld den varme lage over den skyllede friske blæretang eller den tørrede opblødte blæretang.

Hæld blandingen på skoldede glas, og lad det trække i et par dage før brug.

Klip små stykker af tangen, og brug dem som pynt på smørrebrød eller en kold anretning.