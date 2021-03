Milliardstore skatteopkrævninger viser ifølge skatteminister Morten Bødskov (S), at en målrettet indsats mod kædesvig virker. (Arkivfoto)

Indsats mod kædesvig giver milliardstore skatteopkrævninger

Målrettet indsats giver skatteopkrævninger for 3,7 milliarder kroner fra 2015 til 2020, oplyser ministerium.

En målrettet indsats mod såkaldt kædesvig har betydet, at der er blevet udsendt milliardstore skatteopkrævninger.

I perioden fra 2015 til 2020 er der sendt skatteopkrævninger for i alt 3,7 milliarder kroner. Det oplyser Skatteministeriet.

Kædesvig er en betegnelse for systematisk svindel med moms og skat. Det begås typisk af underleverandører i servicebranchen.

Ved kædesvig er det uklart, hvilket selskab der udfører de enkelte serviceopgaver.

Skatteopkrævningerne er ifølge skatteminister Morten Bødskov (S) et tegn på, at den målrettede kontrol virker.

- Det er vigtigt for samfundskontrakten og for danskernes tillid til skattesystemet, at alle virksomheder betaler den skat og de afgifter, de skal.

- Når nogle så alligevel bevidst snyder fællesskabet, er det helt afgørende, at vi har en effektiv skattekontrol, siger han i meddelelsen.

Virksomhederne, som forsøger at snyde, bruger mere og komplekse metoder til at gøre det. Det stiller store krav til kontrollen, som derfor er blevet styrket.

Det har ført til en højere andel af kontroller, hvor der er påvist svig eller fejl. Sidste år ramte Skattestyrelsen plet i ni ud af ti kontroller.

Området kan se frem til endnu mere mandskab fremover. Frem mod 2024 skal der ansættes 1000 nye medarbejdere i Skatteforvaltningen.

- Når der er virksomheder, der så systematisk forsøger at omgå systemet og undgå at betale skat, er vi nødt til at kunne svare igen med en effektiv kontrolindsats og det rette antal hænder.

- Derfor glæder det mig, at regeringen har Folketingets opbakning til at sætte hårdt mod hårdt, hvor det er nødvendigt, siger Morten Bødskov.

Blandt andet er der fremsat et lovforslag, der skal udvide Skattestyrelsens muligheder for at kræve betaling fra flere af de parter, der er involveret i organiseret kriminalitet.