Indsamlere af el-løbehjul får timeløn ned til 58 kroner

Indsamlere af el-løbehjul får ifølge A4 Arbejdsliv 58 kroner i timen og bøder for at melde sig syg for sent.

58 kroner i timen, tvivlsomme ansættelsesforhold uden pension og løn under sygdom samt bøder på op til 3000 kroner for at melde sig syg.

Det er forholdene for de folk, der om natten kører rundt i København for at indsamle de populære el-løbehjul, så løbehjulene bliver genopladet.

Det skriver mediet A4 Arbejdsliv, som har talt med seks personer, der indsamler løbehjul i København.

De arbejder for udbringningsfirmaet Mover, der har opgaven med at indsamle løbehjul fra el-løbehjulsfirmaerne Lime og Tier.

Flere af dem fortæller, at jobbet med at indsamlet løbehjul er en af få muligheder for at finde arbejde i Danmark.

- Jeg leder efter andet arbejde, men det er svært, så jeg bliver nødt til at blive i det her stressende job. Der er ikke ordentlige forhold, siger en indsamler, der ønsker at være anonym, til A4 Arbejdsliv.

De ansatte risikerer også en bøde på 3000 kroner, hvis de ikke sygemelder sig mindst 48 timer på forhånd.

Hvis en indsamler ikke stiller de opladede el-løbehjul op på korrekt vis, bliver vedkommende trukket op til 1500 kroner i sit honorar.

Lime og Tier er blevet præsenteret for indsamlernes lønniveau og kontraktforhold samt Movers brug af bøder.

Både Lime og Tier oplyser, at de har igangsat en undersøgelse af forholdene hos Mover.

Movers direktør, Martin Hansen, siger, at Mover kun bruger professionelle underleverandører til håndtering af el-løbehjulene. Han afviser, at der foregår noget ulovligt.

- Forholdene er i overensstemmelse med dansk lovgivning. Jeg kender reglerne særdeles godt, da jeg var medlem af Varevognsudvalget under transportminister Hans Christian Schmidt og senere Ole Birk Olesen, hvor vi netop lagde rammerne for den lov, der nu er gældende, skriver han i en mail til A4 Arbejdsliv.