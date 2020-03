Artiklen: Indrejseforbud i USA får SAS til at aflyse 150 flyvninger

Natten til lørdag træder indrejseforbud for europæere i kraft i USA. SAS aflyser 152 fly frem til slut marts.

SAS går fra ni til tre daglige flyvninger mellem Skandinavien og USA på grund af indrejseforbud for europæere, som træder i kraft natten til lørdag.

Det oplyser flyselskabet.

SAS har set sig nødsaget til at aflyse flyvningerne, fordi den amerikanske præsident, Donald Trump, onsdag varslede et indrejseforbud for langt de fleste borgere i Europa.

Det gælder de 26 lande i Schengen-samarbejdet - herunder Danmark. Tiltaget skal inddæmme smitten med coronavirusset.

SAS kan derfor godt flyve for eksempel europæere fra USA til Europa eller amerikanere, der skal den anden vej.

Helt konkret vil SAS fortsætte flyvninger fra København til Chicago og New York og mellem Stockholm og New York.

Beslutningen betyder, at SAS i de kommende to uger går fra 230 flyvninger til 78 mellem USA og Europa.

Hos Sydbank vurderer aktieanalysechef Jacob Pedersen, der følger flybranchen tæt, at flyvninger mellem Europa og USA samlet udgør omkring 15 procent af SAS' indtægter.

- Det er en mavepuster for SAS, der i forvejen er ramt af, at der er lukket for flyvninger til Kina og til den nordlige del af Italien, siger Jacob Pedersen.

Han vurderer, at SAS er et af mere velpolstrede selskaber til at klare den situation, som coronavirusset har skabt.

SAS havde ved udgangen af januar 4,5 milliarder kroner i kassen.

- Her og nu er det ikke livstruende, men varer det ved to-tre måneder, så kan man begynde at se bunden af pengekassen, siger Jacob Pedersen.

På sigt kan det betyde, at SAS' ejere skal stille penge til rådighed. Den svenske og dansk stat er de største aktionærer med henholdsvis 15 og 14 procent af aktierne.

- Hvis de her forstyrrelser for coronavirusset varer ved i længere tid, så kan det komme til, at den danske stat er nødt til at hjælpe til med garantier eller mellemfinansiering i en periode.

- Det vil være en katastrofe for luftbroen ind og ud af Danmark, hvis SAS forsvinder, og det kan regeringen næppe se stiltiende til, siger Jacob Pedersen.

SAS har på grund af coronavirusset droppet sine finansielle forventninger til året, fordi der er for stor usikkerhed.