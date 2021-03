Se billedserie Carsten Hansen (tv) og Peter Rasmussen fra virksomheden Inavate udvikler løsninger, der giver konferencer og andre events mere værdi for deltagerne. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Inavate udvikler værktøjer til det gode møde

Erhverv - 11. marts 2021 kl. 12:45 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Forestil dig, at du bevæger dig rundt på en konference. Det er frokosttid, og du står ved frokostbuffeten og ser lidt fortabt ud. Men så pludselig lyser et skilt op lige foran dig. Du bliver budt velkommen med et »hej Jane« og får derefter oplyst, at vegetarmaden står i venstre side af buffeten. Du har ved tilmeldingen oplyst, at du er vegetar, og qua de oplysninger, du har givet, bliver du hele tiden guidet gennem konferencen, så du føler, at du får en hjælpende hånd fra start til slut. Når du forlader konferencen lyser en skærm op med oplysninger om, hvornår der går fly, der kan passe ind i dine hjemrejseplaner, og hvor lang tid, der varer at køre til lufthavnen gennem eftermiddagstrafikken.

- Systemet fungerer på den måde, at der sidder lille antenne i konference deltagernes navneskilte. Der er så placeret modtagere rundt omkring i konferenceområdet, og når et signal fra en antenne registreres sendes en besked til vores servere, som giver besked om, at en besked skal poppe op på en bestemt skærm, forklarer Carsten Hansen.

Han er designer og grafiker i virksomheden Inavate, som har udviklet systemet.

Foruden Carsten Hansen er der kun to ansatte i Inavate, nemlig Peter Rasmussen, som tager sig af salg og projektledelse samt René Uhre, som er udvikler.

Sørger for teknikken De tre er dog ikke alene om at klare alle opgaverne, når deltagere ved både online møder og fysiske events skal have en god oplevelse. De deler adresse på Håndværkervej i Roskilde med virksomheden Proshop Europe, som tager sig af hele det tekniske set-up. når der skal livestreames møder eller andre begivenheder, og det skal der ofte i denne coronatid.

Når man bevæger sig rundt i huset, hvor Inavate og Proshop Europe deler adresse, føler man til tider, at man befinder sig på en tv-station.

I bygningen er der et veludstyret studie, og andre lokaler er spækket med professionelt teknisk udstyr fra gulv til loft. Ud over tv-studiet i Roskilde råder man også over et tv-studie i Lokomotivværkstedet i København med plads til 200 mennesker og et tilsvarende i Aarhus.

Men alt det med teknikken lader folkene bag Inavate, samarbejdspartnerne i Proshop Europe om at tage sig af.

Mennesket i centrum - Vi beskæftiger os med at give events mere værdi for de mennesker, der deltager. I alt det, vi arbejder med, er mennesket i centrum. Vi arbejder hele tiden på at gøre tingene nemmere og mere behagelige for deltagerne. Og det er uanset, om man sidder derhjemme ved computeren og følger med, eller man sidder sidder i et konferencecenter et eller andet sted, forklarer Peter Rasmussen, som har ansvaret for salg og projektledelse i Inavate.

Hans kollega Carsten Hansen supplerer med at forklare, at tingene skal være enkle og forståelige at gå til for deltagerne. Folkene i Inavate er nemlig meget bevidste om, at når der eksempelvis streames fra en generalforsamling i en bank, sidder der mange aktionærer uden den store tekniske indsigt og følger med.

- Derfor har vi bygget nogle systemer op, der gør det supernemt at deltage i online møder. Det er systemer, hvor du kan stille spørgsmål, komme med indlæg og på anden måde interagere, uden at du skal downloade, Teams, Zoom eller andre apps for at være med. Vi har simpelthen bygget en »skal« rundt om streaming-signalet, der gør det meget nemt at deltage, selv om du ikke er teknisk minded, forklarer Carsten Hansen, designer og grafiker i Inavate.

I vante rammer Udover at sende møder fra studiet i Roskilde eller i Lokomotivværkstedet, kan Inavate også rykke ud i en virksomhed eller organisation og bygge et studie op der, hvis kunden ønsker det.

Eksempelvis holder en af kunderne sædvanligvis møder på Admiral Hotel i København. Disse rammer betyder meget, selv om deltagerne i mødet på grund af corona ikke kan være fysisk tilstede. Løsningen er, at Inavate og Proshop Europe rykker ind på Admiral Hotel og bygger studiet op derinde. På den måde får deltagerne følelsen af, at de er i de vante rammer, selv om de ikke får kaffen serveret men må lave den selv.

Inavates tre bagmænd er overbeviste om, at fremtiden er digital, hvad angår konferencer og møder.

- Selvfølgelig vil der også være fysiske møder, for det vil der være behov for. Men de fysiske møder vil være et tilvalg og ikke bare noget, man automatisk gennemfører. Digitalt er der fantastisk gode muligheder for at samle mennesker, og vi vil også i stigende grad se, at man kombinerer fysiske og digitale møder. Eksempelvis kan en verdensomspændende virksomhed som Novo Nordisk samle 200 mennesker inde i Lokomotivværkstedet i København og det samme antal mennesker to-tre andre steder rundt omkring på kloden. Disse møder bliver så koblet sammen digitalt, så man har et verdensomspændende fysisk/digitalt møde med 800 deltagere, lyder visionen fra Peter Rasmussen.

Green Screen Miljø Troen på den digitale fremtid giver sig også udslag i, at Inavate og Proshop Europe sammen er i gang med at udvikle et såkaldt Green Screen Miljø. Det er enkelt fortalt et »grønt« miljø, og når man placerer en person i disse omgivelser, kan man overføre personen digitalt, så vedkommende kan befinde sig hvor som helst i verden, selv om han fysisk står i et tv-studie på Håndværkervej i Roskilde.