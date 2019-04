Ikea og ISS kritiserer regeringen for paradigmeskift

Det betyder, at myndighederne fremover skal lægge "mindst muligt" vægt på flygtninges arbejde, uddannelse, sprogkundskaber og aktiv integration, når de skal vurdere en forlængelse af en flygtnings midlertidige ophold i Danmark.

Men det vil ifølge de to virksomheder skade de ansatte med flygtningebaggrund samt muligheden for fastholde dem i arbejde.

- Vi er bekymrede for, om den nye situation vil få en negativ indflydelse på de berørte personers motivation og engagement, siger Anne Anker, kommunikationschef i ISS, til Berlingske.

Møbelhuset Ikea forklarer over for Berlingske, at formålet med at have flygtninge i praktik blandt andet skal lære dem dansk arbejdskultur og værdier samt danske sprogkundskaber.

Det kan være med til, at de bliver godt integreret i landet.

- Det bliver en større udfordring, hvis der hele tiden er risiko for, at de bliver sendt hjem, og vi synes, det er rigtig ærgerligt, hvis det ikke bliver muligt at arbejde lige så langsigtet med medarbejderne, siger Judith Passer, talent development manager i Ikea Danmark, til Berlingske.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) forklarer i en mail til Berlingske, at paradigmeskift fastslår, at udgangspunktet for flygtninge er, at de opholder sig midlertidig i Danmark.

- Jeg forstår godt Ikeas synspunkt, og det er ikke første gang, jeg hører det, men det er vel ikke anderledes for virksomhederne, end at også andre ansatte skifter job af og til eller flytter til den anden ende af landet, skriver hun.