Ikea genåbnede i april efter seks ugers frivillig coronanedlukning. Flere steder stod folk i kø for at komme ind.

Ikea løfter onlinesalget stort under coronakrisen

I det skæve regnskabsår frem til udgangen af august har Ikea solgt for 4,8 milliarder kroner i Danmark.

Coronakrisen har ikke sat en kæp i hjulet på Ikeas vokseværk.

Møbelgiganten har i regnskabsåret, der løber til udgangen af august, solgt for 4,8 milliarder kroner i Danmark. Det er 3,3 procent mere end året før.

Samtidig er overskuddet efter skat blev løftet til 349 millioner kroner, skriver Ikea i en pressemeddelelse.

Det er omkring ti procent mere end regnskabsåret før, der indbragte Ikea 316 millioner kroner efter skat.

Fra midten af marts valgte Ikea frivilligt at lukke sine fem varehuse i Danmark, da coronasmitten var høj i samfundet.

Alligevel er det lykkedes møbelgiganten at komme ud med at regnskab, som betegnes som "flot".

Den frivillige nedlukning har været med til at løfte onlinesalget med 57 procent, lyder det i pressemeddelelsen.

Johan Laurell, der er direktør for Ikea Danmark, takker medarbejderne for deres arbejdsindsats.

- Nu kan vi fremvise et flot resultat, der sikrer, at vi fortsat er en sund forretning. Det var virkelig en unik holdindsats, siger han i meddelelsen.

Han fremhæver, at mange danskere har fået et nyt fokus på hjemmet under krisen. Nu skal det også danne ramme om hjemmekontor, hjemmeskole og meget andet, siger han.

- De (medarbejderne, red.) gjorde det muligt for os at omstille kommunikation, løsninger og services lynhurtigt, så vi kunne opfylde kundernes ændrede behov for indretningsløsninger og handleadgang.

- Det kan vi godt være stolt af, lyder det fra Johan Laurell.

Ikea har ifølge chefen under krisen hverken afskediget medarbejdere eller gjort brug af økonomiske hjælpepakker fra staten.

Ikea blev grundlagt i Sverige i 1943 og har siden vokset sig til en milliardforretning, der er til stede på mere end 50 markeder.

Herhjemme har Ikea varehuse i Aalborg, Aarhus, Odense, Gentofte og Taastrup.