ISS vil ud af Rusland og Portugal

Den danske servicekoncern ISS gør klar til at sælge kontrakter til en værdi af fire milliarder.

Den danske servicekoncern ISS, der står for alt fra rengøring til kantinedrift og vagtservice, vil skære forretningen til.

Den danske koncern planlægger at sælge sine aktiviteter i Rusland, Portugal og Taiwan.

Det oplyser ISS i en pressemeddelelse, hvor koncernen har fremlagt sin strategi for de kommende år, som skal rette op på svingende økonomiske resultater på det seneste.

Ud over at forlade de tre lande vil ISS også sælge andre dele, som ikke betegnes som kerneforretning, og samlet vil den danske koncern skille sig af med kontrakter, der har en værdi af fire milliarder kroner om året.

ISS har været hårdt ramt af coronaudbruddet - blandt andet fordi ansatte verden over er sendt hjem.

Dermed er der mindre behov for rengøring og kantiner. ISS står derfor over for en milliardunderskud i 2020.

Frasalget af aktiviteter i Rusland, Portugal og Taiwan er ikke på plads endnu, men det er ikke en helt ny vej at sælge fra.

ISS har over de seneste to år været i gang med at skære forretningen til og har solgt sine aktiviteter i en lang række lande. I oktober betød det frasalg i Malaysia, Brasilien og Thailand.

ISS er den danske virksomhed med flest ansatte. På grund af frasalg er ISS gået fra at være 486.000 ansatte i 2018 til at være omkring 440.000 ansatte.