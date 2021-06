Lars Petersson, administrerende direktør for Sparekassen Sjælland-Fyn er bestyrelsesformand for det nye investeringsselskab IMPAGT Invest Sjælland. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: IMPAGT Har foretaget sin første investering i Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

IMPAGT Har foretaget sin første investering i Roskilde

Erhverv - 03. juni 2021 kl. 12:35 Kontakt redaktionen

Lokalområderne på Sjælland skal gøres til bedre steder at leve, arbejde og drive virksomhed. Det er overordnet formålet med investeringsselskabet IMPAGT Invest Sjælland, som Sparekassen Sjælland-Fyn og energiselskabet Andel sammen har etableret. Sparekassen Sjælland-Fyns administrerende direktør Lars Petersson er bestyrelsesformand for det nye investeringsselskab.

Lars Petersson forklarer, at visionen med selskabet skal indfries ved at bidrage med kapital og gerne i samarbejde med andre kræfter, der har fokus på udviklingen af hele Sjælland. Formålet vil primært blive realiseret gennem investeringer i for eksempel teknologi-, proces- og servicebaserede virksomheder inden for industri, miljø, energi og IT.

- Vi forventer at investere med en moderat risikoprofil i virksomheder med en stærk ledelse og som i forvejen har vist, at de kan drive forretning. Samtidig vil fokus være rettet mod vækstvirksomheder under omstilling, der har behov for kapital til international vækst eller en ny kurs, udtaler Lars Petersson.

Første investering IMPAGT Invest Sjællands første investering sker i virksomheden Blue Chap, der har til huse i Roskilde.

Kim Ove Olsen, som er administrerende direktør for både IMPAGT Invest Sjælland og Fonden Spring Nordic siger om den nye investering:

- Det er meget glædeligt, at IMPAGT Invest Sjælland og Fonden Spring Nordic er gået sammen om en ny investering. Hermed ser vi den første positive effekt af det initiativ Andel og Sparekassen Sjælland-Fyn har taget med etableringen af IMPAGT. Det understøtter samtidigt, hvor vigtigt det er, at de kræfter, der arbejder for udvikling på Sjælland kan gå sammen om konkrete investeringer til gavn for områdets beskæftigelse.

Blue Chap er udvikler og leverandør af en IT-løsning til luftfartsindustrien, der vil spare mange ressourcer.