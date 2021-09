IKEA har 3000 medarbejdere i virksomhedens varehuse i Danmark. De er alle engagerede i at være med til at skabe mere »vild« natur omkring varehusene i Taastrup, Gentofte, Odense, Aarhus og Aalborg. Foto: IKEA

IKEA slår et slag for mere vild natur

Erhverv - 09. september 2021 kl. 12:48 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

IKEA har indgået en forpligtende aftale med Taastrup Kommune, der skal sikre mere vild natur i kommunen. Aftalen er den første af sin slags i Danmark, og konkret bliver det IKEAs rolle at inspirere alle virksomheder i Taastrup til at gøre en forskel for dyre- og plantearter i området. Det skal de gøre ved blandt andet ved at omdanne nyklippede græsplæner til vilde haver, hvor insekter og andre dyr får bedre muligheder for at trives.

Omkring varehuset i Taastrup har man allerede ladet omkring 25.000 kvadratmeter græs gro, plantet blomster, sat fuglekasser op med mere. Men det er kun begyndelsen. IKEA er nemlig i fuld gang med at skabe »vilde varehuse« i hele landet og udbrede konceptet til flere kommuner.

- Vi vil meget gerne være med til at gøre en forskel for naturen, der jo er under voldsomt pres i Danmark. Med dette projekt vil vi sprede det gode budskab om, at det ikke kræver særlig meget af hjælpe klodens mindste beboere, nemlig insekterne. Vi lader græsset gro til gavn for dem, naturen og dyrelivet i det hele taget, forklarer Stine Frederiksen, Deputi Market Manager i IKEA Taastrup.

Kunder og medarbejdere IKEA har fem varehuse i Danmark, hvor der ialt er ansat 3000 medarbejdere. Og både de og virksomhedens mange kunder er inviteret med på rejsen mod en mere »vild« natur.

- Vi håber meget, at vi kan inspirere vore mange kunder til at gøre en indsats for naturen, og det behøver man ikke en kæmpestor have for at gøre. Det gør også en forskel, at man eksempelvis planter nogle blomster i en altankasse. Alle skridt tæller i denne proces - også de små, fastslår Stine Frederiksen.

IKEA lægger vægt på, at man som en stor global virksomhed ønsker at gøre en indsats for gøre Jorden til at bedre sted for de kommende generationer. På IKEA's hjemmeside fremgår det således, at virksomheden ønsker at fremme klimainitiativer og udvikle grønnere løsninger, der kan være med til at håndtere nogle af de mange problemer, verden står over for i dag. Herunder at gøre en indsats for at give naturen mere plads og på den måde være med til at fremme biodiversiteten.

En hare er flyttet ind IKEA's medarbejdere spiller en stor rolle i projektet. Udover at de er med til at plante blomster og på andre måder gøre arealerne omkring virksomhedens fem danske varehuse mere »vild«, skriver de op på posters, hvor meget de gør for naturen hjemme hos sig selv. På den måde inspirerer medarbejderne hinanden i deres fælles indsats for en mere »vild« natur.

- Vore medarbejdere nyder meget, at der nu er smukke blomster og masser af grønt at kigge på rundt omkring vores fælles arbejdsplads. Og vi kan jo se, at det gør en forskel. Eksempelvis er der flyttet en hare ind på arealerne omkring varehuset i Høje Taastrup, beretter Stine Frederiksen, Deputi Market Manager i IKEA Taastrup, begejstret.