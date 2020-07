IBM's cloud-division glimrer i kvartalsregnskab

Det viser selskabets regnskab, der er offentliggjort sent mandag aften dansk tid.

Stærk vækst i cloud-forretningen sikrer den amerikanske teknologigigant IBM et bedre end forventet resultat i andet kvartal.

Cloud-computing, som IBM på bekostning af nogle af selskabets traditionelle forretningsområder har fokus på, øgede salget med 30 procent til 6,3 milliarder dollar.

IBM, der i tidligere tider var ledende inden for it, har haft svært ved at løfte omsætningen på sine kerneområder som infrastruktur til virksomheder og it-service.

For at ændre det, har selskabet investeret kraftigt i kunstig intelligens og cloud-software.

IBM omsatte i kvartalets tre måneder samlet for 18,12 milliarder dollar.

Det er over fem procent mindre end i samme periode året før, men bedre end analytikeres estimat, der lød på 17,72 milliarder dollar.

Nettooverskuddet faldt i perioden frem til 30. juni til 1,36 milliarder dollar fra 2,5 milliarder dollar om året.

Fraregnes særlige poster tjente IMB 2,18 dollar per aktie i kvartalet. Her lød forventningen hos analytikerne på 2,07 dollar.

De bedre end ventede tal har efterfølgende sendt IBM's aktiekurs op med omkring seks procent.