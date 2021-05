I gamle dage boede rig og fattig dør om dør - sådan er det ikke længere

Men ligner du også dem over på den anden gade eller i et andet boligkvarter?

Det har siden ændret sig, således at man i kun 36 procent af landets kommuner kan sige, at vi har blandet forskellige samfundslag sammen. Det er i kommuner som Helsingør, Holbæk og Hvidovre.



I løbet af godt 20 år er udviklingen gået mod, at vi klumper os sammen klassevis. Det viser blandt andet dette kort, der er udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Den nu afdøde ejendomsmægler Jan Fog, der i allerhøjeste grad solgte ejendomme til den rigeste del af den danske befolkning, har i et interview med Avisen.dk tilbage i 2010 sat ord på, hvorfor velhavende danskere vælger at klumpe sig sammen i specielle områder.

Økonomisk set er det også en fordel at bo i et af de eksklusive postnumre, hvis pengene skal investeres i boligen, forklarede Jan Fog den gang til Avisen.dk.

- Der er grænser for, hvad en villa kan bære prismæssigt. Hvis du sætter dit hus i virkelig flot i stand, så får du bare ikke pengene igen, når du skal sælge, for den kan blive alt for dyr i forhold til beliggenheden. Men der er ikke noget loft for, hvad du kan få for en villa ved Øresund, understregede han.