I dag er forruden gået online

Erhverv - 21. oktober 2021 kl. 12:33

Efter blot at have været et stykke glas mellem bilisten og de foranliggende omgivelser tog udviklingen af forruden og dens teknologi for alvor fart fra 1990'erne. Det startede med regnsen- soren - i dag kan bilen fortælle dig, hvad den har brug for.

- Hvad forruden angår, gik vi i løbet af 90'erne ind i en ny æra, som begyndte med, at de helt dyre biler fik regnsensor, der automatisk kunne aktivere vinduesviskerne. I midten af 00'erne fandtes den teknologi i de fleste nye biler, og siden da er udviklingen gået hurtigt, og forruden er blevet langt mere, end blot en rude, siger Carina Bukkehave, der er direktør hos forrudespecialisten Carglass.

Siden den første VW Golf så dagens lys er forrudearealet i selvsamme model blevet cirka en tredjedel større. Tykkelsen på glasset har dog udviklet sig i den modsatte retning og er blevet tyndere over årene.

- Der er sket en udvikling i bilernes design, så forruden er blevet større gennem årene. Samtidig er ruden blevet tyndere og dermed lettere, så man kan holde bilens vægt nede, hvilket hænger godt sammen med, at fokus på brændstofforbruget er blevet vigtigere gennem årene. Med større forruder er risikoen for at blive ramt af for eksempel et stenslag dog også blevet større, siger Carina Bukkehave.

Forruden bestiller tid Automatiske sikkerhedssystemer, hvor kamerateknologi typisk sidder bag bakspejlet, er i dag standard i mange nye biler. Og i løbet af de kommende år kommer funktioner som "Connected Cars" og "head-up display", hvor et billede projiceres op på det nederste af forruden via augmented reality, sandsynligvis til at blive helt almindelige features i nye biler.

- Udover "head-up display" er vi begyndt at se mange biler med "Connected Cars"-funktioner, hvor bilen er online, siger Carina Bukkehave, og uddyber:

Hun uddyber med at forklare, at hvis du for eksempel får et stenslag i forruden, registreres det af en sensor, og umiddelbart efter kommer der en besked i displayet, som gør dig opmærksom på skaden og automatisk tilbyder en tid til reparation.

- Det er virkelig smart, og det er noget, vi kommer til at se meget mere til i fremtiden, lover Carina Bukkehave.