I Love My Job - endnu

07. maj 2020

Af Jeppe Lodberg - Vi har en superfed hverdag. Helle er med på den værste, men jeg får også masser af modspil. Der er altid god energi og sparring i hende, og der er ikke langt fra tanke til handling. Og så har vi hinandens ryg - da jeg sidste år var på en længere foredragsturné med Jesper Buch, sagde min ryg bare stop, og Helle sagde straks »kom hjem, jeg tager resten af turen«. Hos os siger vi gerne, at én og én bliver tre.

Sådan siger ejeren af foredragsbureauet One Decision i Den Hvide By i Køge, Malene von Kiær, som forklaring på, hvorfor hun ikke var i tvivl om, at hun skulle indstille sin enlige ansatte, Helle Schubert, til Connect Køges årlige prisuddeling.

Superkollegaen fortjente anerkendelse for blandt andet sin store andel i, at One Decision af sin egen branche og på kundernes indstilling var kåret som årets foredragsbureau 2019 - og Helle Schubert var da også glad og stolt, da hun blev kaldt på scenen ved Connect Køges nytårsgalla for godt tre måneder siden.

Men så var det, at coronaen og Covid-19 kom på banen, og næsten hurtigere end statsminister Mette Frederiksen (S) kunne nå at sige »vi lukker Danmark ned«, måtte Malene von Kiær viske den ellers godt bookede kalender ren for aftaler med bureauets foredragsholdere. Det kunne da meget vel være, at firmaer stod i kø for at høre for eksempel Jesper Buch fortælle om, hvordan han fik ideen til Just Eat, førte den ud i livet og blev vel nærmest et ikon i dansk erhvervsliv. Men de måtte ikke, og med udgangen af marts måned så Malene von Kiær ikke anden udvej end at opsige Helle Schubert med udgangen af juli måned.

- Men det er en betinget opsigelse, og jeg håber snart, at »nede-Mette« kommer med nogle åbninger. Vi kæmper for at finde andre måder at gøre tingene på - blandt andet online-foredrag, men vi skal i gang for alvor, siger Malene von Kiær.

Hviler i det - Det er en lidt speciel situation, jeg står i for tiden - med én fod her og en ude af døren. Jeg elsker virkelig mit arbejde, og Malene siger, at opsigelsen er betinget. Men jeg bliver jo også nødt til at sikre mig selv bedst muligt og måske begynde at kigge efter andre muligheder, siger Helle Schubert.

- Jeg ved, at det er coronaen, der er den eneste årsag til, at jeg er opsagt, og det hviler jeg i, føjer den 41-årige singlepige til.

Hun er egentlig fra Holstebro, men flyttede til København for at studere videre, så det halve liv har hun tilbragt i Valby. Hun er uddannet indenfor ernæring og sundhed, men det er ikke meget, hun med egne ord har brugt den uddannelse til. I stedet har den råde tråd gennem arbejdslivet været at skabe events - også i årene, hvor hun var fitness-verden som blandt andet centerchef.

Dengang var det gode træningsoplevelser, der stod på programmet, men for godt tre år siden sprang hun til, da Malene von Kiær manglede en sparringspartner.

- Jeg kendte hende på forhånd, for jeg havde uddannet hende i fitness for 15 år siden, da jeg var akademileder på »krop og sundhed«. Og vi passer bare godt sammen, siger Helle Schubert, der undervejs også har taget sig en projektleder-uddannelse.

Godt kollegaskab - Og vi går begge op i at være gode kolleger. Det er vigtigt for mig, at jeg er glad for at stå op hver morgen for at tage på arbejde. Og det, man giver, får man jo tilbage, siger firmaets blæksprutte, der ser det som sin fornemmeste opgave at guide kunderne til at få den rigtige foredragsholder, og som er stolt over, at det sidste år lykkedes at få tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt »i stalden«.

- Stemning og energi er vigtig for mig både arbejdsmæssigt og privat. Vi har en god og sjov hverdag her fyldt med humor, og jeg elsker kulturlivet og at bruge byen (primært København). Så det er et slag i ansigtet, at alt ligger stille nu, og der må virkelig vente os allesammen noget godt på den anden side af corona. Den første gang, der bliver mulighed for at komme ud og opleve noget musik live, så kan du i hvert fald ikke se mine skosåler, forsikrer Helle Schubert, der for dog at få et lille adrenalinkick er begyndt at (gen)lære at stå på rulleskøjter.

Så får hun da også dén motion - de 10 armbøjninger, hun og chefen tager midt på kontorets gulv, hver gang de er fundet en foredragsholder til en kunde, bliver det ikke til mange af for tiden.