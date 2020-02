Se billedserie Den hjemmelavede anordning bliver kaldt »Mr. Turbo«. Foto: Kenn Thomsen

I Ishøj ligger en fræk legeplads for voksne

Erhverv - 06. februar 2020 kl. 11:45 Af Freja Czajkowski

For enden af en øde vej i et industrikvarter i Ishøj tårner en beige og grøn bygning sig op. En stor del af facaden er dækket af vinduer.

Alligevel er der ikke andet end et par skilte, som afslører, at omme bag murene findes en 700 kvadratmeter stor legeplads - for voksne. Det er i hvert fald sådan, ejerne af swingerklubben Swingland beskriver deres virksomhed.

700 kvadratmeter fordelt på to etager, hvor dagslys er stort set ikke-eksisterende, og rummene er indrettede med spejle og kighuller. Der er »Trollebolleskoven«, som har træer, træhytte og gynge. »Rastepladsen« med fronten af en bil stikkende ud af væggen og et »offentligt toilet« ved siden af. Et lyserødt rum, en sal til bondage og S/M-leg og private rum, hvor man kan lukke døren.

Ægteparret Birgitte og Dan Byrgesen har til maj ejet Swingland i to år. En klub de mødte hinanden i for år tilbage.

Da den forrige ejer gik konkurs, trådte Birgitte og Dan Byrgesen til. Det lå ikke ligefrem i kortene, at de skulle eje en swingerklub, men da alternativet var, at Swingland ville lukke, måtte de gøre noget.

- Jeg har været swinger i mange år. Siden jeg var 24, men jeg swinger ikke længere. Men jeg kunne ikke se for mig ikke at være en del af Swingland. Jeg har en kærlighed til både klubben og gæsterne, siger 44-årige Birgitte Byrgesen.

Ægteparret startede et nyt firma, købte interiøret og overtog lejekontrakten. 45-årige Dan Byrgesen er direktør - men mest af navn. Han arbejder som it-specialist til hverdag. Birgitte Byrgesen bestyrer Swingland og har en enkelt medarbejder under sig.

Sexfrit område »Svaber Svend«, »Saftige Sabrina«, »Gokke Gunnar« og »Anale Anette«. Rygerrummets små hylder skorter ikke på kreative navne.

Man må ikke have almindeligt tøj på i klubben - og man kan derfor heller ikke have cigaretterne i lommen.

- Hvis ens partner er i gang, kan man altid sige, hvilken hylde cigaretterne ligger på, siger Birgitte Byrgesen, da hun viser rundt i loungen og caféen, som er Swinglands eneste sexfrie område.

- Hvis nogen har sex ved siden af andre, der socialiserer, så dør snakken, fortæller Birgitte Byrgesen om reglen.

Det er også her, baren er, hvor man kan købe øl, vin og vand.

Et hvidt forhæng adskiller det sexfrie område fra resten af huset. Den mandag, hvor avisen er forbi, er der tomt i lokalerne. Mandage er der altid lukket, og Birgitte og Dan Byrgesen er kun i klubben, fordi de netop har gjort rent. Alligevel kan der høres svage stønnelyde fra stedets lille biograf - her kører der altid pornofilm. På et skilt på væggen står klubbens vigtigste regel: »Spø'r, før du rør«.

»Bartender plus« På mange måder er det at bestyre en swingerklub et helt klassisk job. Birgitte Byrgesen kalder det selv at være »bartender plus«.

Der er opgaver som rengøring, bogholderi, personalepleje og vedligeholdelse af hjemmeside. Når klubben er åben, står hun i baren og skal kunne smide folk ud, hvis de ikke opfører sig ordenligt.

Og så er der indkøb til virksomheden. Men det er ikke kuglepenne, blokke og papir, der bliver købt ind til Swingland, men derimod kondomer, glidecreme og sprit.

Sammenhold Der hvor Swingland især adskiller sig fra andre firmaer, er sammenholdet og forholdet til gæsterne.

- Forskellen er, at vores gæster har en meget større andel i, at her er rent og lækkert. I Netto er de fleste ligeglade med, om de taber noget, der skal nok komme nogen og rydde op. Her er de engagerede, siger Birgitte Byrgesen, og Dan supplerer:

- Det er en legeplads for voksne. Når først nogen har ligget og møget til på legepladsen og ikke rydder op efter sig, er der ikke nogen, der vil bruge det.

Gæsterne kommer også og siger, hvis der er andre, som overtræder reglerne. Det kan være, at der er gået singler ind i parrummet, eller hvis en kvinde har stilletter på i sengen.

- Jeg synes også, det kan være frækt at se en kvinde blive taget bagfra med stiletter på, men det er dyrt at skifte læderbetrækket på en seng, hvis hælen laver hul, siger Birgitte Byrgesen.

Swingland ville have svært ved at løbe rundt uden frivillige kræfter. Der er mange af stamgæsterne, som tager en tjans bag baren en gang imellem. Når man er på arbejde i klubben, er man fuldt påklædt, og man må ikke »lege« med.

- Der er en virksomhed bag, men Swingland drives lidt som en forening, siger Dan Byrgesen.

Må afvise mænd Swinglands eneste indtægtskilder er medlemskaber, entré og salg i baren. Man skal købe et medlemskab for at komme ind i klubben. Man kan vælge enten at købe et årsmedlemskab til 600 kroner eller blot et aftensmedlemskab til 100 kroner.

Derudover skal man betale entré. Her er der prisforskel på singlemænd, -kvinder og par. For eksempel koster det 300 kroner for en singlemand af komme ind på en hverdagsaften, hvorimod singlekvinder betaler 75 kroner og et par betaler 150 kroner i alt. Der kommer simpelthen bare flere singlemænd end singlekvinder i swingerklubber.

- Mænd betaler mere, og de risikerer at få et nej. Vi gør det for at beskytte dem. Hvis der i forvejen er tre mænd, som går op og ned ad gangen, og alle døre er lukket, så hjælper det ikke, at en fjerde mand kommer ind, siger Birgitte Byrgesen.

- Man kan godt være fræk og sige, at vi går glip af en indtjening, men vi vil gerne have, at de kommer igen. Mændene betaler i dyre domme for at komme ind, og hvis de blot kan sætte sig i biografen og fornøje sig, kan de lige så godt gøre det derhjemme. Så vil vi hellere fortælle dem, at de må komme igen en anden gang, siger Dan Byrgesen, og Birgitte Byrgesen tilføjer, at hvis der er for mange singlemænd, kan det skræmme singlekvinderne fra at komme igen.

- Vi tjener ikke kassen på Swingland. Jeg ville gerne tjene mere, men det kan man ikke. Og det overskud, der er, putter vi tilbage i klubben, fortæller Birgitte Byrgesen.

Ingen markedsføring Men hvordan markedsfører man sig så som klub, når ens »vare« er indenfor det seksuelle område?

- Mund til mund, siger Birgitte Byrgesen med et smil og fortsætter:

- Den bedste markedsføring som swingerklub er gæsterne.

- Vi ved, vi ikke er den eneste swingerklub på Sjælland. Vi opfordrer nyankomne til at tage ud og opleve andre klubber. Og så er de altid hjertelig velkommen her, siger Dan Byrgesen, og Birgitte Byrgesen giver ham ret og forklarer, at klubberne er meget forskellige.

- Nogen kan lide at handle i Lidl, andre i Netto. Nogen har nært tilhørsforhold til klubben, andre mere løst, siger Dan Byrgesen.