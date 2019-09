Hvis alle følger Jyske Bank: 160.000 kan få negative renter

Billedet kan dermed have ændret sig siden. Samtidig er der det forbehold, at den enkelte kan have sine penge fordelt på flere banker.

Hvis en person med en formue på 800.000 kroner eksempelvis har fordelt den ligeligt i to banker, vil vedkommende dermed ikke blive omfattet af de negative renter på formuer for over 750.000.

Jyske Bank har fredag varslet, at banken fra december vil indføre en negativ rente på private kunders opsparinger på minus 0,75 procent, hvis der står mere end 750.000 kroner på kontoen.

Banken vil af konkurrencemæssige årsager ikke oplyse, hvor mange kunder der bliver ramt af de negative renter.

Jyske Banks ordførende direktør, Anders Dam, fortæller, at banken vil gå i dialog med de berørte kunder, som vil blive præsenteret for muligheder for at undgå negative renter.

Han vil ikke konkret fortælle, hvilke muligheder der er tale om.

Jyske Bank er ikke den eneste bank, der har indført negative renter på private bankkunders opsparinger.

Sydbank har indført renter for opsparinger over 7,5 millioner kroner, mens SEB, der i Danmark primært er henvendt mod meget velhavende kunder og virksomheder, også har lagt negative renter på opsparinger.

Flere andre banker - blandt andet Spar Nord og Ringkjøbing Landbobank - har udtalt, at de følger situation tæt, og at negative renter på privatkonti kan blive en realitet.