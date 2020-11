Hvert fjerde tilbud på Black Friday er kunstigt sat ned

Selv om en del tilbud på Black Friday er falske, er der stadig masser af gode tilbud, siger PriceRunner.

En stor del af de tilbud, som butikkerne lokker med på Black Friday, er rigtige tilbud med lavere priser end tidligere.

Men der er dog også flere af tilbuddene, som ligner tilbud, men reelt ikke tilbyder varer til nedsatte priser. Det viser en opgørelse fra PriceRunner, der sammenligner priser på forskellige varer.

PriceRunner har undersøgt 33.000 af de mest populære produkter op til Black Friday. Her viser det sig, at der i tre ud af fire tilbud faktisk er penge at spare for forbrugerne.

Men i cirka hvert fjerde tilbud er prisen blevet sat op i løbet af efteråret for derefter at blive sat ned op til Black Friday. Her bliver det så kunstigt præsenteret som et tilbud.

- Og så kan det godt være, at det ikke længere er så godt et tilbud.

- Men i det store hele er der stadig masser af gode tilbud derude til forbrugerne, siger Martin Andersen, der er direktør hos PriceRunner.

/ritzau/