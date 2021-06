Hvert andet hus bliver solgt inden for to måneder

I de første tre måneder af året har hver anden sælger kunnet fjerne "til salg"-skiltet ved deres hus inden for blot to måneder.

Ifølge tallene blev der i perioden januar, februar og marts sat næsten 17.000 villaer og rækkehuse til salg.

Nu viser det sig, at 50 procent af dem blev solgt i løbet af to måneder.

Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden, mener, at det er en usædvanlig stor andel af sælgerne, der har fået solgt boligen på så kort tid.

- Der har været utrolig høj interesse for at købe boliger. Det har vi set siden maj sidste år, da vi lige havde sundet os, efter at Danmark var gået i stå på grund af corona. Så kom der et kæmpe boom, og det er denne fortsatte store interesse for boliger stadig et udtryk for, siger Birgit Daetz.

Sammenligner man med de seneste tre år, har det tidligere kun været omkring 30 procent af de huse, der blev sat til salg i første kvartal, som var solgt i løbet af to måneder.

I rene tal svarer udviklingen til, at cirka 8400 af de knap 17.000 huse, der har været til salg, er blevet solgt i løbet af to måneder.

Til sammenligning var det sidste år først efter fem måneder på markedet, at halvdelen af første kvartals nye hussælgere havde solgt boligen.

Og i 2019 og 2018 tog det seks måneder at nå samme andel.

Af de knap 17.000 huse, der blev sat til salg i første kvartal i år, var der en pæn andel, som blev solgt inden for blot en måned på markedet.

Det drejer sig om 36 procent, viser Boligsidens tal. I de foregående år har den andel kun været på knap 20 procent.

Den korte salgstid i år kan være påvirket af, at der ikke har været meget at vælge imellem for interesserede købere. Birgit Daetz venter dog, at det stilner af i de kommende måneder.

- Normalt plejer interessen at toppe i andet kvartal. Det sæsonudsving har vi ikke set i år, men til gengæld var interessen ekstremt høj i første kvartal.

- Nogle af dem, der begynder at dukke op til åbent hus i andet kvartal, har måske allerede været der i første kvartal. Det er ikke helt så varmt et boligmarked, som vi har set før, siger hun.

I rene tal er det over 5000 huse, der er blevet solgt inden for blot en måned i første kvartal 2021.