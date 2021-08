Hver tredje af julis nye personbiler kører på strøm

I juli måned udgjorde elbiler og plug-in-hybridbiler 32 procent af salget med personbiler.

Det oplyser De Danske Bilimportører i en pressemeddelelse søndag.

Der blev i juli indregistreret 13.402 personbiler i alt. Af dem var 1065 elbiler, hvilket svarer til 10 procent, mens 2965 af bilerne var plug-in-hybrid. Det svarer til 22 procent.

De to grupper er i kategorien grønne biler, da de ikke udelukkende kører på benzin eller diesel.

Ifølge bilimportørerne er der på nuværende tidspunkt 75 forskellige elektriske bilmodeller at vælge mellem på det danske marked.

Det er meget højere end samme tidspunkt sidste år, hvor antallet af indregistrerede modeller var 27.

- De grønne biler holder tempoet på over de 30 procent af nysalget, og det er en kraftig stigning, når vi ser på det over et år. Så der er fuld gang i den grønne omstilling, siger Mads Rørvig De Danske Bilimportørers administrerende direktør.

Han fremhæver, at en indsats fra bilproducenternes side for at udvikle nye miljøvenlige biler gør det nemmere at foretage et grønt valg, når der skal købes ny bil.

- Elbiler har egentlig været afgiftsfritaget i noget tid, men det er først for alvor nu, at der kommer varer på hylderne, så alle kan være med.

- Tidligere var det kun rigtig dyre elbiler, der var på markedet, men nu fås de i et større spænd i priskategorierne, siger han.

EU-Kommissionen foreslog for nylig i et nyt udspil, at udledningen fra de biler, der kører på fossile brændstoffer, skal reduceres med 55 procent i 2030 sammenlignet med i dag.

Og fra 2035 skal reduktionen være 100 procent. Altså må nye biler ifølge forslaget ikke længere udlede CO2 om knap 14 år.

Det mål vil med stor sandsynlighed kunne nås, vurderer Mads Rørvig.

- Og jeg er ret sikker på, at det kommer til at gå hurtigere, end man regner med, siger han.

Andelen af nye indregistrerede personbiler er 29 procent lavere end sidste år.

- Det er en kraftig tilbagegang, men det skyldes en stor vækst sidste år, fordi vi havde haft en hård nedlukning. Så alt i alt ser det nogenlunde ud, siger Mads Rørvig.