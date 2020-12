Hver fjerde pelsdyrfarm havde konkursretning i 2019

Det viser en undersøgelse fra analysevirksomheden Experian, som også står bag RKI-registeret over dårlige betalere.

Fremtiden ser dyster ud for de danske pelsdyrsavlere, men branchen var i forvejen også presset økonomisk.

Både i 2018 og 2019 har den gennemsnitlige minkavler, der har pligt til at offentliggøre regnskab, ifølge Experian haft en primær indtjening på cirka minus 850.000 kroner.

Over syv ud af ti farme har kørt med underskud de seneste to regnskabsår. For alle brancher er det tre ud af ti virksomheder.

Desuden viser nøgletallene, at 24 procent af avlerne havde konkursretning, når man ser på regnskaberne for 2019, lyder vurderingen fra analysevirksomheden.

Det vidner ikke om en branche i god form, siger Bo Rasmussen, som er nordisk salgsdirektør i Experian.

- Hvis hver fjerde virksomhed i en branche er på vej mod en konkurs, er det ikke en sund branche, vil jeg vurdere. Så det var en branche, der var under hårdt pres, og en masse virksomheder havde det svært, forklarer han.

Af den nye analyse fremgår det, at likviditetsgraden for branchen fra 2018 til 2019 er faldet fra 117,4 til 107,6.

Tallet er et økonomisk nøgletal, som indikerer, hvor god en betalingsevne virksomheden har.

En god likviditetsgrad skal gerne ligge mellem 150 og 200. Ligger den under 100, kræver det en tilførsel af penge for at øge likviditeten.

Også tal fra Danmarks Statistik vidner om, at branchen i forvejen var under pres.

I 2019 havde pelsdyrsbedrifterne i Danmark i gennemsnit et underskud på 0,7 millioner kroner per bedrift, viser tal fra statistikbanken. I 2013 havde man et overskud på omkring 3,3 millioner kroner per bedrift.

- Der har tidligere været diskussion om, at minkbranchen går op og ned, men man kan se fra tidligere, at faldet i forhold til omsætning og eksport er markant over de sidste mange år.

- Ser man på branchen nu og over de to år, vi har set på, er det ikke en branche, der ser ud til at blive sundere, siger Bo Rasmussen fra Experian.

Konkurstallene for pelsdyrbranchen er endnu ikke meget store, oplyser han, men det er ikke utænkeligt, at det vil ske.

Generelt viser konkurstallene for november, at dansk erhvervsliv har klaret sig under coronakrisen.

Når man sammenligner november sidste år med november i år er antallet af konkurser næsten halveret.