Hver femte private virksomhed har fået lønkompensation

Økonom mener, at lønkompensationsordningen har været en genistreg, fordi den har holdt hånden under økonomien.

31.260 virksomheder har fået midlertidig lønkompensation for 263.000 job i perioden fra 9. marts til 8. juli.

Det svarer til næsten 20 procent af samtlige virksomheder med ansatte i den private sektor. Det viser en analyse fra Danmarks Statistik.

Cheføkonom i Dansk Erhverv Tore Stramer kalder det en meget høj andel.

Ifølge ham viser det, at lønkompensationsordningen har været ekstremt populær og nødvendig under coronakrisen.

- Set fra min stol er der ingen tvivl om, at lønkompensationsordningen har været en genistreg, der har afskærmet dansk økonomi fra den helt store brutale nedtur, siger Tore Stramer i en skriftlig kommentar.

Lønkompensationsordningen blev lanceret for at afholde virksomheder fra at fyre medarbejdere som følge af lavere aktivitet under coronakrisen.

Via ordningen kunne virksomheder få dækket en del af medarbejdernes løn, mens medarbejderne var sendt hjem fra arbejde.

Ud over at ordningen har fastholdt flere i arbejde, så har den også sikret de berørte medarbejderes købekraft, i og med at de stadig har fået udbetalt løn.

- Dermed har lønkompensationsordningen afværget et ekstremt voldsomt fald i beskæftigelsen, samtidig med at virksomhederne har haft gode muligheder for hurtigt at starte op igen i takt med genåbningen, siger Tore Stramer.

I et regionalt perspektiv viser analysen fra Danmarks Statistik, at i byen København har 30 procent af arbejdsstederne i den private sektor været omfattet af lønkompensationsordningen.

Byen København består af kommunerne København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby.

Den store andel af lønkompenserede job i byen København skal ses i sammenhæng med, at særligt Københavns Lufthavn har været og er meget hårdt ramt af coronakrisen.

Det samme gælder turistbranchen i København, der blandt andet tæller hoteller, restauranter og oplevelsesparker.

- Dagens tal fra Danmarks Statistik viser altså sort på hvidt, at hovedstaden er blevet klart hårdest ramt af coronakrisen.

- Det er desværre også her, at restriktioner har ramt hårdest og har været gældende længst, siger Tore Stramer.

Lønkompensationsordningen står til at blive afviklet lørdag 29. august.