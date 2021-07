Til sammenligning har kun fem procent af mændene i samme aldersgruppe fået spørgsmålet om planer om børn, og kun 11 procent om familiesituation. Foto: Colourbox

Hver femte kvinde bliver spurgt til børneplaner

Knap hvert femte kvinde mellem 18-49 år er blevet spurgt til familieplaner ved en jobsamtale. Og 23 procent er blevet spurgt til deres nuværende familiesituation. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for HK Privat i oktober 2020. Til sammenligning har kun 5 procent af mændene i samme aldersgruppe fået spørgsmålet om planer om børn, og kun 11 procent om familiesituation.

Anja C. Jensen, næstformand i HK Privat, ryster på hovedet over den store forskel:

- Når man kigger på tallene, så kan man få den mistanke, at når arbejdsgiverne gerne vil lære en mandlig jobansøger at kende, så spørger man ind til fritidsinteresser og bedste tid ved seneste iron man. Når man gerne vil lære en kvindelig kandidat at kende, så spørger man til hendes familieforhold. Det er decideret altmodisch.

Unfair og spild af tid

Ud over den forskelsbehandling, der sker i forhold til, hvilke spørgsmål man stiller kandidaterne, ser Anja C. Jensen også en klar udfordring i, at man ved samtalen bruger tid på at tale om ting, der bør være irrelevante for den faglige vurdering af jobansøgeren:

- Ved at stille disse spørgsmål, så gør man kvindens privatliv og personlige valg til et emne ved samtalen på lige fod med spørgsmål om fx faglige kvalifikationer, tidligere erfaring og analyse af virksomhedens udfordringer. Og når man alligevel ikke må lægge vægt på svarene i sin endelige vurdering, så er det unfair at spilde ansøgerens tid på dette, siger Anja C. Jensen.

Næstformanden understreger, at når spørgsmål om familie og børn fylder så meget ved kvinders jobsamtaler, så er der tale om sexisme. Uanset om det foregår bevidst eller ubevidst.

- Vi kan tydeligvis komme igennem langt størstedelen af mandlige ansøgeres samtaler uden at berøre emnet, så må det også være muligt at undgå at stille spørgsmål om børn og logistik på hjemmefronten til kvindelige ansøgere.

Må faktisk godt spørge

Spørgsmål om planer om familieforøgelse er ikke i sig selv ulovlige, men arbejdsgiveren må ikke lægge vægt på svarene i sin vurdering af kandidaten. Man må nemlig ikke forskelsbehandle på baggrund af køn, graviditet eller barsel ifølge Ligebehandlingsloven.

HK fraråder derfor kraftigt arbejdsgivere at stille spørgsmålet. Det kan nemlig være svært at bevise, at man ikke har lagt vægt på svaret, når man har vurderet, at det var et relevant spørgsmål at stille.