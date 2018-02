Hver anden handelsby i Danmark vil forsvinde det næste årti

Inden for de næste ti år vil halvdelen af de 109 såkaldte handelsbyer i Danmark dø ud. Sådan lyder det bedste scenarie i en kortlægning lavet af den private virksomhed Institut for Centerplanlægning (ICP), der rådgiver myndigheder og private aktører om detailhandel.

I værste fald vil der om ti år være 29 handelsbyer tilbage i Danmark. Det skriver Politiken.

En handelsby er en by, hvor udvalget af butikker gør, at beboere ikke behøver tage til andre byer for at handle.

- Det er et danmarkskort, der kommer til at se meget anderledes ud, siger Per Nyborg, direktør for ICP, til Politiken.

ICP rådgiver blandt andet danske kommuner i byudvikling med fokus på butiksliv og har i kortlægningen vurderet de mindre danske byers overlevelsespotentiale som handelsbyer.

I det værste scenarie vil der være store hvide pletter på kortet, hvor der ikke findes byer med et bredt butiksliv.

På Fyn vil kun Odense og Svendborg stadig være i besiddelse af et. Nord for Limfjorden vil der være to handelsbyer tilbage, Hjørring og Frederikshavn. Og på Lolland-Falster vil der ikke være nogen tilbage, skriver Politiken.

Hvorvidt det ender i det mest positive eller negative af scenarierne, afhænger af, hvor stor en andel af handlen, som flytter over på nettet.

I det bedste af scenarierne for handelsbyerne flytter 30 procent af handlen over på nettet inden 2030. I det hårdere scenarie flytter 50 procent af handlen.

I organisationen Dansk Erhverv ser man bekymret på udviklingen.

- Det er en brændende platform. Man skal gøre noget, ellers går det galt, siger chefkonsulent Per Thye Rasmussen til Politiken.

Også hos Kommunernes Landsforening (KL) betragter man analysen med alvor. Formand for KL's erhvervsudvalg og Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) kalder situationen "et kæmpe problem".

- Byerne må tænke på, hvordan de kan skabe liv, for eksempel med flere kulturelle oplevelser, flere caféer og nogle overvejelser af, hvordan de indretter byerne, siger han til Politiken.