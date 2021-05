Mange HK'ere ønsker mulighed for bl.a. hjemmearbejde og afskaffelse af storrumskontorer. Arkivfoto Foto: Kenn Thomsen

Hver 4. HK'er ønsker et farvel til storrumskontorer

08. maj 2021

I en forhåbentlig ikke al for fjern fremtid hvor coronaen har sluppet sit greb, er der nogle helt specifikke ting, der står højt på HK'ernes ønskeliste.

Udover hensyntagen ved sygdom og afskaffelse af storrumskontorer, så peger flere fx på bedre muligheder for mere hjemmearbejde og mere fleksibilitet i arbejdslivet.

- Selvom vi savner fællesskabet på arbejdspladserne, så er det tydeligt, at flere ønsker at videreføre de gode erfaringer med hjemmearbejde fra coronanedlukningen. De ønsker 1-3 hjemmearbejdsdage om ugen og vil gerne have indflydelse på hvilke dage, siger næstformand i HK Privat, Anja C. Jensen.

Næstformanden er sikker på, at mange arbejdsgivere også vil kunne se fidusen i mere hjemmearbejde og mere fleksibilitet, men tilføjer, at hjemmearbejde skal ses som et frivilligt supplement, ikke som en permanent og fuld løsning.

At hver 4. HK'er ønsker en afvikling af storrumskontorerne, overrasker heller ikke næstformand Anja C. Jensen:

- Storrumskontorerne er en konstruktion, som mange af vores medlemmer har ønsket til de varme lande længe. Det handler slet og ret om arbejdsmiljøet, hvor storrumskontoret er den største synder i forhold til støj og afbrydelser - og nu kommer den øgede smitterisiko så oveni, siger Anja C. Jensen.

- Jeg håber i den grad, at coronapandemien har lært os, at det er misforstået pligtopfyldenhed at møde på arbejde med klare symptomer på sygdom. Når man er syg, så er man syg, og så bliver man hjemme. Der er forhåbentlig kommet en større forståelse for, at det også er af hensyn til kollegerne, at man bliver hjemme ved sygdom. Det er altså bare ikke særlig kollegialt at tage en omgang influenza med ind til alle de andre, siger næstformanden.

I undersøgelsen er der flere bud på ønsker til fremtiden og elementer, som man ønsker sig mere eller mindre af, men der er også hele 20 procent, der håber, at tingene bare vender fuldstændig tilbage til, hvordan de var før corona.