Hvem skal indstilles til Årets Veteran- virksomhed 2021?

- Vi skylder at bakke op om vores veteraner - også når de træder ud i den civile verden - og særligt over for dem, der har behov for støtte. Der er veteraner, der har brug for ekstra støtte og hjælp til at håndtere hverdagen på arbejdet. Det er mange virksomheder opmærksomme på - og de nyder godt af - veteranernes helt særlige kompetencer. Med prisen som Årets Veteranvirksomhed hædrer vi en virksomhed, som har ydet en enestående indsats for at støtte vores veteraner på arbejdsmarkedet. Samtidig skaber vi opmærksomhed om, at veteraners kompetencer udgør en værdifuld ressource for virksomheder i Danmark, siger forsvarsminister Trine Bramsen.