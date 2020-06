Huspriserne er steget i store dele af landet trods corona

Konkret er huspriserne i gennemsnit steget med 1,2 procent i marts, april og maj. Dermed er priserne gået op, selv om Danmark har været lukket delvist ned på grund af udbruddet af coronavirus.

- Det er en prisudvikling, der blandt andet er båret frem af den høje handelsaktivitet, som vi har set i de seneste uger.

- Og det viser, at det foreløbig ikke er gået så galt med priserne, som vi kunne have frygtet kort efter nedlukningen af Danmark, siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, i en pressemeddelelse.

På top ti-listen over kommuner med den procentvis største fremgang i huspriserne er otte af kommunerne jyske. Topscoreren er Frederikshavn med en stigning på hele 38 procent.

Faxe og Lolland er de to ikke-jyske kommuner på top ti-listen. Her er huspriserne steget med henholdsvis otte og syv procent i forhold til de samme tre måneder sidste år.

Også ejerlejligheder og sommerhuse har i foråret oplevet prisstigninger.

Sammenlignet med marts, april og maj sidste år er priserne på ejerlejligheder steget med 2,7 procent, mens de for sommerhuse er steget med 3,0 procent.

Her gælder det ligeledes, at en høj handelsaktivitet har været med til at hive priserne yderligere op.

- I takt med den øgede efterspørgsel er nedslagene blevet mindre, og flere sælgere har formået at sælge til prisen, siger Birgit Daetz.

Eksempelvis er salgspriserne i Region Hovedstaden steget med 10,2 procent i forhold til samme periode sidste år, og det skyldes særligt et stort salg i flere af de nordsjællandske sommerhusområder.