Hurtig bedring efter corona giver danske aktier rekord

Bag rekorden ligger en stigning på cirka 14 procent indtil videre i år. Det er en del højere end tidligere år, hvor afkastet fra aktierne som regel er lavere.

- Hen over et almindeligt år plejer afkastet at ligge på omkring 10 procent.

- Så det, at vi har fået 14 procent på et halvt år, er bestemt ikke hverdagskost, siger Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank.

En af forklaringerne på den store stigning er, at flere danske virksomheder har vist en overraskende god evne til at tjene penge på trods af coronakrisen.

- Indtjeningen i virksomhederne herhjemme bliver bare væsentligt højere, end det vi alle havde regnet med ved indgangen til året, siger Jacob Pedersen.

Virksomhedernes evne til at tjene penge bliver også udpeget som et forhold af Otto Friedrichsen, aktiechef i Formuepleje.

Derudover peger han på, at mange af selskaberne i C25-indekset er globale.

- Det vil sige, at de bliver påvirket af, hvad der sker ude i verden.

- Og når vi kigger ud i verden, så har vi set en enorm bedring i forhold til økonomisk vækst og i forhold til aktiemarkedet på globalt plan i kølvandet på den coronaproblematik, som blev indledt i marts sidste år, siger Otto Friedrichsen.

Fremover forventer Otto Friedrichsen, at der i de kommende kvartaler også vil ske et globalt opsving, men at det særligt bliver inden for sektorer, som ikke er repræsenteret i C25-indekset i lige så høj grad som andre steder i verden.

Det drejer sig om sektorer som finans, industri, service og turisme.

Med andre ord kan der være udsigt til et lavere afkast i Danmark sammenlignet med andre steder i verden, vurderer aktiechefen.

På det danske aktiemarked er der tirsdag formiddag udsigt til endnu en rekord for C25-indekset.

Ved 10-tiden stiger indekset således 0,5 procent til niveauet 1943,77.