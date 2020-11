Se billedserie Hydrocat 1 og 2 har base i Hundested, mens de kortlægger den mulige kabelrute fra Hesselø Havmøllepark forbi Hundested og gennem Isefjorden til Kyndby.

Hundested drømmer om mange nye arbejdspladser

Erhverv - 10. november 2020

Tekst og foto: Niels Jørgen Larsen

I starten af oktober tøffede to mindre specialfartøjer med polsk og dansk flag, Hydrocat 1 og 2, ind i fiskerihavnen i Hundested, og siden ankom et lidt større fartøj.

Det er måske en forsmag på noget, der kan blive et fantastisk eventyr for Hundested havn, omgivelserne i byen og hele Halsnæs-området som sådan. Fartøjerne med base i havnen er nemlig i gang med at foretage opmålinger af de mulige kabelruter, når en stor havvindmøllepark skal tages i brug fra slutningen af 2027. Hesselø Havmøllepark opføres i Kattegat i et område nordøst for øen Hesselø, der er en del af Halsnæs Kommune, og den kommer til at bestå af omkring 70 vindmøller, hver med en højde på omkring 200 meter.

Parkens kapacitet skal være 800-1200 MW, og fremrykningen af projektet til 2027 er vedtaget i en bred klimaaftale i Folketinget før sommerferien.

Det var en nyhed, der midt i sommerperioden tændte julelys i øjnene hos både havnefoged i Hundested Søren Brink og borgmester i Halsnæs Steffen Jensen (S), og havnen og kommunen har indledt et parløb, man håber fører til, at de selskaber, der skal stå for opførelsen og driften af havmølleparken, vælger Hundested som servicehavn. Noget, der kan give et stort antal arbejdspladser til Hundested og Halsnæs, både direkte og indirekte afledt.

Når Klintholm kan...

- Det er meget sjovt og lidt fedt, at de allerede er i gang hos os. Selv om det ikke har med servicehavn at gøre, så er det med til at vise, at vi kan håndtere tingene, siger havnefoged Søren Brink med henvisning til de fartøjer, som allerede nu har base i havnen i forbindelse med forundersøgelserne til projektet i Isefjorden og ude i Kattegat.

Hvem der skal bygge og drifte møllerne afgøres ved et udbud, som Energistyrelsen gennemfører, og det er her, at Hundested Havn håber at kunne få en aftale som base for fartøjer og medarbejdere på servicesiden. Selve de kæmpestore møller skal udskibes fra en anden havn, det har man ikke kapacitet til i Hundested, men man er meget optimistisk omkring at kunne løse en række andre opgaver.

Det er man ikke mindst efter, at en delegation fra havnen og kommunen tidligere på efteråret besøgte den lille Klintholm havn på Møn.

Den er nemlig blevet servicehavn for hele to havmølleprojekter. Svenske Vattenfall står for opførelsen af en havmøllepark på Kriegers Flak, og dertil anvender det tyske selskab Energie Baden Wurttemberg (EnBW) Klintholm som base for en tysk vindmøllepark EnBW Baltic 2 tæt ved Kriegers Flak.

- Klintholm er en meget lille havn, samlet ikke engang så stor som vores fiskerihavn, så vi fik bekræftet, at vi sagtens kan håndtere at være servicehavn. Vi kan meget mere end dem, siger Søren Brink.

Behov for hotel

Projektet med Kriegers Flak ventes at skabe mindst 25-30 nye arbejdspladser fra 2021. Men allerede nu er der tyskere på den lille havn, hvor der er opført et mandskabshotel med plads til 30 mennesker.

- Vi fik fortalt, at man regner med tre arbejdspladser pr. mølle direkte og inddirekte dobbelt så mange, og med udsigt til 70 møller ved Hesselø kan man altså gange med tre og doble op. Det er rigtig mange arbejdspladser, konstaterer Søren Brink.

Håbet om at blive servicehavn for vindmølleparken har ligefrem sat spekulationer i gang om, hvorvidt det er nødvendigt at udvide overnatningskapaciteten i Hundested, men det er dog endnu ikke noget, som forpagter af Hundested Kro og Hotel, Tanja Hollerup, tør drømme om.

- Lige nu tør jeg ikke tænke langsigtet, det handler om ren overlevelse, hvor vi må tage en dag af gangen, siger Tanja Hollerup med henvisning til coronarestriktionerne, der alvorligt begrænser mulighederne for kro- og hoteldrift.

Hundested Kro og Hotel råder over 55 værelser, hvoraf 20 lige nu er lejet ud på månedsbasis på grund af boligmangel i området. Man har håndværkere og arbejdere med opgaver på havnen og andre steder i området boende, og derfor opretholder man hoteldriften i vinterperioden, mens det er besluttet at lukke selve kroen de første tre måneder af 2021.

Men også for Tanja Hollerup vil det være fantastisk, hvis der kan landes en aftale om, at Hundested bliver servicehavn for havmølleparken.

Kommunen med

I Halsnæs Kommune ser man store muligheder for beskæftigelse og erhverv, hvis drømmen kan gå i opfyldelse. Derfor har man i samarbejde med havnen udarbejdet materiale, der skal gøre de relevante opmærksom på mulighederne.

- Hundested ligger kun 16 sømil fra havmølleparken, så det er et rigtig ideelt sted at placere servicehavnen, også fordi Hundested er tæt på København og lufthavnen, og fordi man i havnen har et stærkt erhvervsliv i forvejen og har de nødvendige certifikater til opgaven. Det er vigtigt, at vi kan fortælle, at vi kan levere, hvad der skal til. Gør vi ikke opmærksom på os selv, kommer der ikke noget ud af det, og jeg tror, det er rigtigt vigtigt, at kommunen viser opbakning, siger borgmester Steffen Jensen (S).