Hummel melder alt udsolgt af danske VM-trøjer

- Vores lagre er tæt på fuldstændig tømt, og vi må melde udsolgt. Det er ret vildt. Det er kommet bag på os, at efterspørgslen har været så stor.

- Det samme gælder for vores kunder. De havde købt ind på forhånd, men nu ringer de hver dag for at supplere, fordi salget er så stort ude i butikkerne, siger Marketing Manager hos Hummel Morten Lund.

Den nye trøje erstattede den tidligere, der er kendt som Holger Danske-trøjen. Den nye trøje er ifølge Hummel inspireret af Livgarden og har et subtilt kryds over brystet.

Hummel vil ikke fortælle, hvor mange der er produceret. Men tallet ligger tættere på 100.000 end 10.000.

- Ud over selve trøjen, så har vi også en fankollektion og en børnekollektion. Her er billedet det samme, siger Morten Lund.

Hos Sport24, der sælger sportstøj, nikker administrerende direktør Lars Elsborg genkendende til efterspørgslen.

- Jeg tror ikke, at der har været så stor efterspørgsel på en landsholdstrøje siden de glade Mexico-dage. Det er fuldstændigt vildt.

- Så det antal, vi havde købt, blev solgt lynhurtigt. Og så tømte vi Hummels lager for alt, de havde tilbage. Vi kan stadig levere alle størrelser, men der går ikke lang tid, får der er alt udsolgt, siger direktøren.

Når butikkerne er tomme, så vil der samtidig ikke komme flere lige med det første, fortæller Hummel.

- Vi prøver alt, hvad vi kan. Men vi skal også sikre os, at kvaliteten er god nok. Så vi kan ikke bare bruge enhver producent. Vi når ikke at få nye trøjer hjem på denne her side af VM.

- Det er selvfølgeligt enormt glædeligt, at interessen for VM er så stærk. Men ærgerligt, at vi ikke kan tilbyde trøjen til alle dem, der gerne vil have den, siger Morten Lund.