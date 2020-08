Hoteller ser ind i et efterår med halvt så mange gæster

Og selv om der har været en lille opblomstring i løbet af sommeren, så ser det ikke alt for godt ud med forhåndsbookingerne for efteråret.

Coronavirus har hen over foråret betydet et stort fald i antallet af gæster på de danske hoteller.

Det viser en analyse fra Dansk Erhverv. Analysen bygger på tal fra de hoteller og hotelkæder, som erhvervsorganisationen har adgang til.

Ifølge analysen er bookingerne i København for august 69 procent lavere end på samme tidspunkt sidste år. Samme dyk ses for september og oktober.

På landsplan ses der også et dyk i antallet af bookinger. Her er faldet dog lidt lavere, nemlig på omkring 50 procent.

I Dansk Erhverv mener Lars Ramme Nielsen, chef for turisme og oplevelse, at man fra politisk side endnu ikke har forstået, hvor alvorlig situationen er for den danske hotel- og turistbranche.

- Mange har troet, at juli har været god, fordi en del danskere har holdt ferie i Danmark.

- Men vi er stadig ikke der, hvor vi plejer at være. Det ser vi konsekvenserne af nu, siger Lars Ramme Nielsen.

Fredag i sidste uge blev Folketingets partier enige om at afskaffe den meget omtalte seksdagesregel.

Reglen betød, at udenlandske gæster skulle booke mindst seks overnatninger for at komme ind i landet.

Afskaffelsen blev mødt med stor begejstring af branchen, som mener, at reglen har afholdt flere fra at holde ferie i Danmark.

Også Dansk Erhverv bifalder afskaffelsen.

- Men afskaffelsen af seksdagesreglen hjælper ikke fra den ene dag til den anden. Den trækker dybe spor i lang tid og ind i efteråret.

- Og så er covid-19 jo også et vilkår, der uanset seksdagesreglen rammer os ganske hårdt, siger Lars Ramme Nielsen.

Afskaffelsen af seksdagesreglen skete som led i de politiske forhandlinger om en genåbning af Danmark.

I de kommende forhandlinger opfordrer Dansk Erhverv politikerne til at se på de retningslinjer, der lige nu kan hæmme hotel- og turistbranchen.

Lars Ramme Nielsen peger på forhold som afstanden til andre personer samt det antal af kvadratmeter, der må være mellem gæster på en restaurant.

Derudover mener han, at politikerne bør se på en kompensationsordning, der kan holde hånden under branchen.