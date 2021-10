Hoteller og restauranter tvivler på aftale

En ny trepartsaftale mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter og kommunerne skal i en række tiltag forsøge at hjælpe virksomhederne.

For eksempel skal jobcentrene gøre mere for at matche dem med ledige, og de ledige bliver hurtigere trukket i ydelse, hvis de ikke aktivt søger job.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) kalder aftalen fornuftig.

- Jeg synes, vi er nået til enighed om en klog og balanceret aftale, der bidrager til at afhjælpe manglen på arbejdskraft og får flere ind på arbejdsmarkedet.

- Det er et godt første skridt, siger han i en pressemeddelelse, uden dog at kunne sætte tal på, hvor mange flere beskæftigede, aftalen vil give.

Men den vil i hvert fald ikke løse den akutte mangel på hænder, siger administrerende direktør Jacob Holbraad i Dansk Arbejdsgiverforening (DA), der er en af aftaleparterne.

- Der er bred enighed om, at mangel på arbejdskraft er den største trussel mod det opsving, vi er i gang med efter corona.

- Det er ærgerligt, at vi ikke kan komme med stærkere svar på denne udfordring, siger han.

Hoteller og restauranter er blandt de hårdest ramte brancher. Ifølge brancheorganisationen Horesta må fire ud af fem hoteller sige nej til bookinger. Det samme gælder for to ud af tre restauranter.

- Vi har brug for tusindvis af medarbejdere lige nu og her, og det haster med at finde løsninger, siger politisk direktør Kirsten Munch.

Aftalen rummer nogle af de elementer, som Horesta har efterlyst. Eksempelvis skal det blive nemmere for arbejdsgivere at kunne rekruttere arbejdskraft fra lande inden for EU:

- Men generelt er der brug for i endnu højere grad at øge incitamenterne til at tage et arbejde, siger hun.

Arbejdsgivernes imødekommes dog et stykke ad vejen ved, at der i a-kasser og på jobcentre skal være fokus på jobformidling her og nu.

- Målet er, at ingen ledige borgere går fra en samtale, uden at de har fået at vide, hvor der er ledige job, som det forventes, at de søger, lyder det i aftalen.

Desuden lægger aftalen op til, at dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere skal trækkes i ydelsen, hvis de ikke lever op til en række krav om at søge "aktivt" og "bredt".

Den del af aftalen ville formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaard gerne have været foruden.

- Vi ved, at de ledige meget gerne vil have et arbejde, og vi mener, at reglerne allerede er stramme i dag. Derfor har vi ikke set behovet for stramme yderligere, men det var en forudsætning for den samlede aftale.

Men stramningen får næppe nogen stor betydning, vurderer formand for Dansk Socialrådiverforening Mads Bilstrup. I forvejen er ledige underlagt et krav om, at de skal stå til rådighed for det brede arbejdsmarked.

- Både kommuner og a-kasser skal følge op og sanktionere, hvis de konstaterer, at den ledige ikke lever op til kravet.