Hoteller lider stadig under mangel på turister

Til trods for, at udrulningen af vacciner var i fuld gang, så blev de første seks måneder af 2021 værre for hotellerne end i 2020, viser tal fra Danmarks Statistik, skriver Horesta, brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, i en pressemeddelelse.

2,9 millioner gange har hotelgæster overnattet på danske hoteller fra januar til og med slutningen af juni. Det er et fald på 12 procent sammenlignet med 2020, som også var hårdt præget af corona.

Sammenligner man med 2019, så er der tale om et fald på hele 62 procent.

Ifølge Dansk Industri (DI) var der i juni 520.000 færre overnatninger i København end for to år siden.

- Hotellerne i hovedstaden er stadig de hårdest ramte i juni. Det ser bedre ud end rædselssommeren sidste år, men niveauet er stadig knap 60 procent under niveauet før krisen, siger Henriette Søltoft, underdirektør i DI, i en pressemeddelelse.

- Vi forventer ikke at resten af sommeren ser meget bedre ud. Hvis der skal hentes noget i efteråret og vinteren, skal der satses på at få gang i møde- og konferencemarkedet. Det gælder ikke kun i hovedstaden, men i hele landet, lyder det fra Henriette Søltoft.

Særligt udenlandske turister har været savnet.

- Nu hvor danskerne er begyndt at rejse ud igen, skal der satses benhårdt på at få de udenlandske turister tilbage, siger Henriette Søltoft.

Ser man udelukkende på overnatninger fra udenlandske turister, er der et fald på 40,5 procent i første halvår af 2021 sammenlignet med samme periode i 2020.

Sammenlignet med 2019 lyder faldet på 80,6 procent.

Chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Horesta, Annette Hyldebrandt, lægger ikke skjul på brancheorganisationens utilfredshed med, at muligheden for kompensation forsvinder fra starten af næste måned.

- Denne beslutning er meget uforståeligt, når der stadigvæk er store dele af erhvervet, som kæmper med krisens konsekvenser, siger Hyldebrandt i pressemeddelelsen.

- Fra dansk side bør man derfor gøre brug af EU's muligheder for at forlænge kompensationsordningerne. Ellers vil det få enorme konsekvenser for hotelerhvervet.