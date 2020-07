Hotelkæden First Hotels går konkurs i Danmark

Selskabet bag hotelkæden First Hotels er gået konkurs i Danmark.

Konkursen rammer tre hoteller i henholdsvis Aalborg, Odense og København.

Det skriver EjendomsWatch.

Mediet henviser til en meddelelse fra kurator Per Astrup Madsen fra advokatvirksomheden DLA Piper, som er sendt til kreditorerne.

First Hotels var en del af den norske Maribel-koncern, der drev hoteller i både Norge, Sverige og Danmark, og som gik i konkurs i sidste uge.

Men i forbindelse med Maribels konkurs lød det, at de tre hoteller i First Hotels-kæden i Danmark ikke var i fare for at bukke under.

Således drev Maribel hotellerne, men ejede ikke selve ejendommene.

Dermed var det op til ejerne af ejendommene og personerne bag konkursboet at bestemme, hvad der skulle ske.

Under First Hotels-kæden var First Hotel Aalborg, First Hotel Grand i Odense og First Hotel Kong Frederik i København.

Af meddelelsen fra kuratoren fremgår det ifølge EjendsomsWatch, at Sø- og Handelsretten tirsdag tog First Hotels under konkursbehandling.

I Aalborg har investorkredsen bag byens berørte hotel allerede lagt en plan for, hvordan det kan drives videre uden for First Hotels' regi. Dermed lukker hotellet ikke. Det skifter bare navn til Slotshotellet.

Det er foreløbig ikke lykkedes EjendomsWatch at opklare, hvad der skal ske med hotellerne i Odense og København.

Da koncernen Maribel gik konkurs i sidste uge, skete det efter længere tids økonomiske problemer. Maribel havde overordentligt svært ved at tjene flere penge, end der blev spenderet.

Problemerne blev ikke mindre af coronakrisen, som generelt har ramt hotel- og rejsebranchen hårdt på grund af rejserestriktioner i hele verden.