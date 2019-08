Se billedserie Hotel Lillevang ligger tæt ved Slagelse centrum og har en stor have med legeplads og minigolf. Der er gratis Wi-Fi og fælles køkken, og samtlige værelser på hotellet har eget skrivebord, badeværelse og klædeskab. Der serveres dagligt morgenbuffet på ejendommen. Foto: Per Christensen

Hotel Lillevang - Slagelses nye oase

Erhverv - 22. august 2019 kl. 06:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Kim Brandt

Foto: Per Christensen

Som en anden Fugl Føniks er det gamle Slagelse Vandrehjem nu genopstået som Hotel Lillevang. På under to år har det driftige forpagterpar Jens og Birgit Würtz forvandlet et hensygnende sted uden retning og fremtid til et moderne hotel med 32 campingpladser, seks charmerende byhuse, 92 sengepladser, en restaurant samt en nyanlagt legeplads og minigolfbane.

Og det stopper ikke her:

- Vi har mange flere planer med stedet her. Ideen er, at vi skal være en lille oase for alle, som har brug for en pause i en stresset hverdag. Uanset om gæsterne er lokale - eller det er cykelturisten, et kærestepar, en familie eller virksomhed, der skal holde stor fest eller bare hygge sig - så kan vi hjælpe, siger Jens Würtz, der for en sjælden gang har bænket sig ved et bord for at fortælle lidt om Hotel Lillevang.

Jens har det faktisk bedst, når han i skikkelse af entreprenør er i gang med at skabe noget, som han kan se perspektiver i. Men han kan godt en gang i mellem sætte sig ned og tage sit foreløbige arbejde i øjesyn.

Og der er virkelig sket meget på stedet. Den snart 100 år gamle bygning har fået nyt liv både ind- og udvendigt.

Alt arbejdet er lavet i respekt for stedets historie - og det er også et sted, hvor de »gammeldags« dyder holdes i hævd.

- Nærhed, ordentlighed og service er nøgleord. Vi er ikke et kæmpestort »samlebånds-hotel«, hvor det bare handler om at få så mange mennesker igennem som muligt. Vi vil gerne have, at folk får en god og hyggelig oplevelse, når de besøger Lillevang, siger Jens Würtz.

Tidligere havde Slagelse Hotel Frederik d. II, men det lukkede sidste år - og dermed mistede Slagelse sit sidste større hotel. Tilbage var kun et motorvejshotel og ganske få overnatningsmuligheder, og dermed var der ingen reelle muligheder for større familiefester eller virksomheds-arrangementer, som også krævede overnatning. Det tætteste var Comwell-hotellerne i nabobyerne eller Kragerup Gods ved Ruds Vedby nord for Slagelse.

- Vi har en fantastisk beliggenhed her tæt på Slagelse centrum. Og så ligger vi ganske tæt på motorvejen, som forbinder til Odense eller København. Og prismæssigt synes jeg jo nok, vi er konkurrencedygtige, siger Jens Würtz.

Et eksempel er et af de seks såkaldte byhuse, som reelt er små, velindrettede sommerhuse med plads til fem personer.

Er der tale om en familie på fem, kan en overnatning klares for lidt over 200 kroner pr. næse.

