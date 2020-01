Se billedserie Man skal kunne klare noget varme, hvis man vil arbejde hos Alucast, hvor der håndteres en del flydende aluminium. Aluminium smelter ved omkring 660 graders varme.

Hos Alucast bliver brugte øldåser til nye lamper

09. januar 2020

Vi tænker ikke over det, når vi i dagligdagen støder på produkter støbt i aluminium. Det kan eksempelvis være de røde postkasser, udendørs lamper eller de blå fodgængertryk, man trykker på, når man gerne vil over vejen. Aluminium møder vi mange steder, og en del af produkterne kommer fra virksomheden Alucast i Lille Skensved ved Køge.

Det er også de færreste, der ved, at en flot udendørs lampe sagtens kan være fremstillet af brugte øldåser. 95 procent af den aluminium, man bruger hos Alucast, er nemlig genanvendt aluminium.

Aluminium udvindes af bauxit, der findes i rigelige mængder i naturen, men det kræver megen energi at udvinde det. Derfor giver det god mening at genanvende aluminium, og da det kan genbruges utallige gange, kan det blive til ganske store besparelser på energikontoen.

Gammel proces Alucast er et datterselskab af virksomheden Secure i Farum. De to virksomheder har delt opgaverne imellem sig, så tingene bliver støbt hos Alucast for derefter at blive kørt til Secure i Farum, hvor de bliver færdigbehandlet og malet.

Der er 10-12 ansatte i virksomheden i Lille Skensved, og ifølge administrerende direktør Kim Brincker er det et absolut krav til de ansatte, at de kan arbejde i et team. Der er ikke plads til enspændere her.

- Når en støbemaskine kører, skal den simpelthen køre. Så må man finde ud af at afløse og hjælpe hinanden ved frokost, toiletbesøg og andre afbrydelser. Derudover skal man kunne klare noget varme, da aluminium skal varmes op til omkring 660 grader celcius, før det smelter, fortæller han.

De ansatte befinder sig tilsyneladende godt med forholdene, da der er meget lidt udskiftning på arbejdspladsen. De nuværende ansatte i støberiet har været her i 10, 20 og sågar 30 år.

Personalet er ikke de eneste, der har været hos Alucast gennem mange år. Når man bevæger sig rundt i virksomheden ser meget af udstyret ud, som om det stammer fra en svunden tid. Støbning af aluminium er en tusind år gammel proces - så gamle er maskinerne hos Alucast dog ikke, men de er bestemt heller ikke nye.

- Støbeprocessen har ikke udviklet sig meget over tid, så vores maskiner kan det samme som nye maskiner.Til gengæld er der stor udvikling i alt det, man kan bruge aluminium til - en udvikling vi langt hen ad vejen kan takke samarbejdet med vore kunder for, fortæller Kim Brincker.

100 procent til kunden Hos Alucast har man et nært forhold til kunderne, og det er der en ganske bestemt grund til. Alt bliver nemlig fremstillet 100 procent til kunden. Er der eksempelvis tale om en maskindel, er det vigtigt, at den bliver fuldstændig som kunden ønsker, da den jo ellers ikke passer ind i de øvrige dele af maskinen.

- Derfor vil vi gerne ind over så tidligt som muligt i udviklingsprocessen, så de ikke sidder og tegner noget ude hos kunden, der ikke kan lade sig gøre i praksis, lyder det fra Kim Brincker.

Han tilføjer, at der ikke er to opgaver, der er ens. Enhver ny produktion begynder med en analyse af opgaven, og ud fra det finder man blandt andet ud af, hvilken støbemetode, der skal benyttes til opgaven. Der er fem forskellige metoder at vælge imellem. Derudover skal der tages stilling til, om støbningen skal foregå i Lille Skensved eller hos virksomhedens samarbejdspartner i Kina med supplerende bearbejdning i Danmark. Kineserne bliver koblet på opgaven, hvis der skal laves mange emner.

Kønt og let Aluminium har den fordel, at det takket være en række fordelagtige egenskaber kan anvendes til en række forskellige formål. Det er næsten tre gange lettere end stål, og har desuden den fordel, at det er let at bearbejde. Det kan ikke ruste, det er stærkt og visse legeringer kan varmebehandles, så slutproduktet får en endnu større styrke.

At aluminium kan bruges til mange forskellige ting, kan man forvisse sig om ved at kaste et blik på nogle af de forskellige produkter, der bliver fremstillet hos Alucast i Lille Skensved. Her er eksempelvis vinger, der bruges i store ventilationsanlæg i tunneler, hvor der virkelig er brug for at flytte noget luft. Ude på værkstedet står der i et andet hjørne en specialdesignet fod i aluminium, der skal monteres på noget tandlægeudstyr.

- Vi kan i mange tilfælde spille ind med nogle pæne og lækre løsninger, fordi der eksempelvis ikke er svejsesømme på vore produkter af aluminium, forklarer Kim Brincker.

Størstedelen af produkterne fra Alucast bliver eksporteret. 25 procent eksporterer virksomheden direkte, og derudover eksporterer kunderne i stor stil de produkter, Alucast leverer dele til.