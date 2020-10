Horesta om melding fra Mette F.: Får afbud til at vælte ind

Hvilke konkrete tiltag der er tale om, ville hun dog ikke nærmere ind på, indtil regeringen er helt klar til at melde ud.

Statsminister Mette Frederiksen (S) kunne torsdag fortælle, at der er yderligere restriktioner på vej for at bremse coronasmitten.

Den måde at kommunikere på er Horesta, der er brancheorganisation for restaurationsbranchen, ikke imponeret over.

- Det er en urimelig måde at behandle virksomhederne på. Det her får afbuddene til at vælte ind, siger politisk chefkonsulent Kristian Nørgaard.

Han vurderer, at det vil koste arbejdspladser for virksomhederne.

- Og man skal huske på, at mere end hver femte medarbejder i erhvervet allerede er forsvundet. Det er mere end 30.000 mennesker, siger han.

Selv om Mette Frederiksen ikke vil gå i detaljer omkring de kommende restriktioner, løfter hun dog en del af sløret.

Blandt andet kigges der på yderligere restriktioner i nattelivet, hvor barer og restauranter i dag skal lukke klokken 22.

Derudover understreger hun, at danskerne skal indstille sig på en december uden de traditionelle julefrokoster.

Kristian Nørgaard fortæller, at julemåneden er helt afgørende for branchen.

Han tror ikke, at der var nogle, som havde forventet, at der kunne holdes julefrokoster med "dans til den lyse morgen".

Kommunikationen fra statsministeren er dog problematisk for erhvervet, mener han, da det skaber aflysninger.

- Vi håber på, at man ved kommende pressemøder opfordrer virksomhederne til - ligesom den norske statsminister - at holde julefrokosterne ude, siger han.

Det kan blandt andet gøres ved at dele virksomheden op, så mindre grupper holder julefrokosten sammen.

- Det bliver på en ny måde. Det bliver ikke med dans til den lyse morgen, men derfor kan man godt have en god og hyggelig julefrokost på en corona-sikker måde, lyder det fra chefkonsulenten.