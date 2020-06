Hofor dropper planlagte udledninger af spildevand

Hvis det kan undgås, vil forsyningsselskabet Hofor undgå at udlede spildevand i havet - samt søer og åer for den sags skyld.

Det oplyser Hofor i en pressemeddelelse.

- Det, som vi har observeret i øjeblikket, er, at der er et meget stort politisk pres og interesse for at sige, at det her gør vi ikke, siger Hofors forsyningsdirektør, Ole Fritz Adeler.