Se billedserie Preben Kristensen har for en stund skiftet direktørstolen ud med en plads på førersædet af en af de nu 16 hybridlastbiler på Hørkram.

Hørkram tager ansvar for klimaet

Erhverv - 17. juni 2021 kl. 12:34

Af Bjarne Stenbæk

Foto: Thomas Olsen

Med 16 nye hybridlastbiler er virksomheden Hørkram i Sorø førende i Danmark og blandt de førende på verdensplan, når det handler om at gøre transport mere klimavenlig. Og det stopper ikke her. Udskiftningen af dieselbiler med hybridbiler fortsætter, og ved årets udgang er 21 af de 190 biler i Sorø hybridbiler. Også i afdelingen i Aarhus skal der skiftes til hybridbiler. Her fra sender Hørkram 90 lastbiler på gaden.

- De nyeste lastbiler kan køre cirka 20 kilometer på el, mens de ældste af dem har en rækkevidde på cirka 10 kilometer, fortæller administrerende direktør Preben Kristensen.

- Det er en stor fordel for miljøet, at vi kan skifte over til el, når vi kører i København og andre større byer, men det er også på anden måde en fordel for dem, der bor tæt på de steder, hvor vi leverer varer. Når lastbilerne kører på el, larmer de ikke, når de kører. Deres køleanlæg larmer heller ikke, for mens de traditionelle lastbiler køler via diesel, køler hybridbilerne med CO2. Den afkølingsmetode betyder i tilgift, at lastbilerne er 97 procent CO2-neutrale.

En hybridlastbil er cirka 400.000 kroner dyrere end en dieselbil, og driften af de to lastbil-typer løber stort set lige op med hybridbilen som en anelse dyrere. Lastbilerne er inddelt i tre rum: Et rum med 0-2 grader, et rum med -5 grader og et rum med -18 grader.

Planen på Hørkram, der er en af de største totalleverandører inden for foodservice, er, at der skal skiftes 15-20 lastbiler per år. Snart kommer også de to første hybridbiler til afdelingen i Århus. Virksomhedens sælgere benytter ligeledes hybridbiler.

- Det er Scania, der er førende inden for hybridlastbilerne, og sammen med Scania har vi et håb om, at vi kan tage den første rene el-lastbil i brug i løbet af to-tre år, siger Preben Kristensen.

Samtidig med, at Hørkram skifter til hybridbiler, køber virksomheden også biler med sænket førerhus. Det gavner chaufførernes arbejdsmiljø, at de ikke skal op i og ned fra et højt førerhus. I de nye lastbiler kommer chaufførerne ned i øjenhøjde med de andre trafikanter. Det er en fordel for trafiksikkerheden - ikke mindst, når bilerne kører i byerne - og en fordel for trafiksikkerheden er det også, at de nye lastbiler ud over kamera og mange spejle også har et glasparti i døren modsat chaufføren. Så kan han lettere se de små cyklister.

Bæredygtighed - Vi har på Hørkram en politik for bæredygtighed, fortæller Preben Kristensen.

- Vi tager udgangspunkt i FN's 17 verdensmål, som vi tænker ind i vores miljøindsatser, og vi er certificeret efter den internationale standard for miljøledelse ISO 14001.

Hørkram har et stort økologisk program og har i det hele taget fokus på dyrevelfærd og bæredygtig produktion. Også emballage arbejdes der med for at få gjort den recirkulærbar i videst muligt omfang. Centret i Aarhus er forsynet med solceller - i Sorø er 7000 kvadratmeter tagflade beklædt med »mosarten« sedum, der optager 50 procent af regnvandet og aflaster kloaksystemet. Det resterende vand ledes langsomt ud i kloakken til gavn for kloaksystemet og biotoperne i vandløb og åer.

Både madspild, miljøvenlige teknologier og affaldshåndtering ligger der planer for. Elforbruget er på belysningen nedsat med 50 procent, og der benyttes udelukkende »grøn strøm« i en virksomhed, hvor elregningen på årsbasis løber op i cirka 20 millioner kroner. Senest har Hørkram afsat et areal på virksomheden til biodiversitet med blomster og vækst af mere vild karakter.

Overskudsvarmen fra kølingen på virksomheden anvendes til afrimning, opvarmning og varmt vand, og så har virksomheden naturligvis en politik for trivsel og et godt arbejdsmiljø.

Nordlig leverance Som totalleverandør af foodservice arbejder Hørkram i en branche, der generelt set har været hårdt ramt af coronanedlukningerne.

- Vi har kunnet indrette os sådan, at vi i vid udstrækning har undgået fyringer, fortæller Preben Kristensen, der fortæller, at virksomheden, der normalt kører hele døgnet, i en periode indførte, at bestillinger skulle afgives inden klokken 16.00 og i øvrigt havde begrænset aktivitet om aftenen, om natten og i weekenderne. Omkring 120 af de 280 lastbiler holdt også i perioder stille.

- Når vi er kommet bedre igennem krisen end mange andre, skyldes det ikke mindst, at vi leverer til 90 af landets 98 kommuner samt et par regioner. De har skullet bruge varer i samme målestok som hidtil. Over halvdelen af vores omsætning ligger hos det offentlige, fortæller Preben Kristensen.

Men Hørkram har selvfølgelig også kunnet mærke, at spisestederne har været lukket ned, og at julefrokoster, fester og festivaler har været aflyst. Cirka 35 procent af omsætning ligger på det felt, og nedlukningen har betydet, at en del medarbejdere har været sendt hjem med lønkompensation.

- I anden nedlukning kunne vi dog konstatere, at vores private kunder var blevet langt bedre til at håndtere situationen. De fleste leverede take away, og vi samarbejdede med kunderne om at finde nye sortimenter, der rettede sig endnu bedre mod take away-markedet, siger Preben Kristensen.

Naturligvis havde det betydning, at samfundet blev åbnet igen, og samtidig sikrede Hørkram sig en ekstra solstråle i og med, at virksomheden for kort tid siden indgik en aftale med Arctic Import om leverance af cirka 30.000 varenumre til Grønland, Island, Færøerne og Svalbard. Den del af million-ordren, der skal flyves nordpå, udgår fra Sorø, mens Aarhus-afdelingen leverer det, der skal sejles op, til »Grønlandshavnen« i Aalborg. Ordren trådte i kraft 1. juni, og første sending gik til Thule Basen.

- Vi har også fået andre nye kunder ind, og jeg vil tro, at vi 1. august er helt oppe på vores normale omsætningsniveau igen, siger Preben Kristensen.