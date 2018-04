Høretelefoner og bærbare højttalere trækker omsætning i B&O op

- Vi opnåede et solidt resultat med 10 procent omsætningsvækst og forbedret lønsomhed, siger administrerende direktør i Bang & Olufsen Henrik Clausen i meddelelsen.

Udviklingen dækker over, at de mere traditionelle B&O-produkter i luksussegmentet lige akkurat gik tilbage med en procent. Omsætningen i B&O Play gik derimod frem med 25 procent.

B&O Play producerer bærbare højttalere og høretelefoner, mens Bang & Olufsen står bag de high-end fjernsyn, stereoanlæg og højttalere, som Struer-virksomheden nok er mest kendt for.

Der har længe været spekuleret i, at B&O Play vil overhale luksusdivisionen i omsætning. Men i tredje kvartal er der fortsat et stykke vej. B&O Play omsatte for 404 millioner kroner, mens Bang & Olufsen omsatte for 461 millioner.

Samlet fik B&O et resultat før skat på 50 millioner mod 8 millioner i samme kvartal i 2016/2017.

Forventningerne til i år løftes også et lille hak. Struer-virksomheden forventer nu, at omsætningen vil vokse mere end 10 procent. Tidligere lød forventningen omkring 10 procent.

I et interview med Ritzau Finans uddyber Henrik Clausen nogle af de konkrete initiativer, der har gjort B&O i stand til at give større overskud. Blandt andet et samarbejde med sydkoreanske LG, som er en af verdens største producenter af fladskærme.

- Noget af det, der har været vigtigt for os, er ændringen i vores forsyningskæde, hvor vi i meget højere grad baserer os på partnere. Vi har solgt vores samlefabrik, og vi har lavet en aftale med LG, som gør, at de står for den reelle tv-del i vores tv-produkter.

- Det begynder vi at se på bundlinjen. Det virker. Vi er i stand til at levere produkter i høj kvalitet, men også skabe en anden lønsomhed. Det er en rejse, vi er startet på, og det skal vi udvikle over tid, siger Henrik Clausen.

De seneste fire ud af fem regnskabsår har budt på røde tal på bundlinjen. Men Henrik Clausen forventer overskud i år.

- Og den forventning er godt understøttet af resultatet i tredje kvartal, siger han til Ritzau Finans.