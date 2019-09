Høreapparatfirma har været ramt af cyberkriminalitet

Ved at reagere hurtigt har selskabet Demant kunnet inddæmme og begrænse et angreb mod sin it-infrastruktur.

It-systemerne hos danske Demant har været udsat for cyberkriminalitet.

Det oplyser selskabet, der især tjener sine penge på høreapparater af mærket Oticon, onsdag i en meddelelse til fondsbørsen.

Allerede tirsdag meddelte selskabet, at det havde været ramt af "en kritisk hændelse" på sin interne it-infrastruktur. Efter at have undersøgt sagen nærmere kan Demant altså nu sætte lidt flere ord på, hvad der er sket.

- Gruppens it-infrastruktur har været ramt af cyberkriminalitet, og vi har identificeret hovedårsagen.

- Som følge af hurtig reaktion på hændelsen og lukning af vores it-systemer på tværs af lokationer og forretningsenheder har vi været i stand til at inddæmme og begrænse hændelsen og har situationen under kontrol, skriver Demant i meddelelsen.

Gennem et samarbejde med sine globale it-partnere har Demant nu igangsat en "grundig og gradvis" genetablering.

Flere af selskabets it-systemer fortsætter med at være lukket for at sikre, at genetableringen sker på en "sikker og struktureret" måde.

- I genetableringen vil vi fortsætte med at drive virksomheden bedst muligt.

- Vi kan i skrivende stund ikke konkludere på hændelsens varighed eller indvirkning på forretningen, skriver Demant.

På aktiemarkedet har investorerne de seneste par dage reageret negativt på nyheden fra Demant. Selskabets aktiekurs faldt fire procent tirsdag, og onsdag bliver det fulgt op af et kursfald på 1,4 procent.

Nervøsiteten blandt investorerne kan hænge sammen med, at de er bekymrede for, om Demant har været udsat for et hackerangreb, som Mærsk var det for et par år siden.

Mærsk har efterfølgende fortalt, at hackerangrebet betød en samlet udgift på mere end en milliard kroner.