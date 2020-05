Højttalerfirmaet Libratone drejer nøglen om

Libratone opretholder et nødberedskab, mens man forsøger at sælge virksomheden videre.

Ifølge kurator Anders Hoffmann Kønigsfeldt satser virksomheden dog på at overleve.

- I øjeblikket forsøger at vi at sælge virksomheden, og vi har flere mulige købere. Vi håber på at kunne gennemføre en hurtig slagsproces, så virksomheden er solgt inden for de næste par uger.

- Vi tror, at virksomheden vil overleve, siger han til Finans.

Libratone blev stiftet af Tommy Andersen i Danmark i 2009. Virksomheden er især kendt for sine runde, høje højttalere i forskellige farver, som oftest har en lynlås på sit omslag.

I 2014 blev virksomheden solgt til et kinesisk konsortium for et trecifret millionbeløb.

Danskerne har i mange år kunnet købe virksomhedens højttalere og hovedtelefoner i elektronikbutikker som Elgiganten.

Desuden har Libratones produkter været at finde i Apple-butikkerne rundt omkring.

Men det var først i efteråret 2018, at Libratone åbnede sin første fysiske butik i Danmark i midten af København.

Samme år sagde Libratones driftsansvarlige direktør Jamie Robertson, at Libratone skulle konkurrere med kendte brands som Sonos på lydmarkedet.

Højttalerfirmaet skulle være i top fem i verden inden for fem år, lød det ambitiøse mål.

Virksomheden har dog i flere år haft stort underskud.

Ifølge Finans var underskuddet i Libratone i 2017 128 millioner kroner før skat, mens de røde tal i 2018 var endnu højere - 136 millioner kroner.

Ved indgangen til 2019 var egenkapitalen negativ med mere end en halv milliard kroner, skriver Finans.