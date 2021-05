Højere byggeaktivitet løfter Rockwools omsætning

Byggeaktiviteten i de fleste lande er ved at været genoprettet, efter at pandemien og restriktioner i lang tid har været med til at skabe problemer for den danske stenuldsproducent Rockwools forretning.

Det har medvirket til at selskabets omsætning er steget seks procent til 671 millioner euro i årets første kvartal sammenlignet med sidste år.