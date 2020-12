Høje smittetal kan forsinke genopretningen af dansk økonomi

Siden september er coronapandemien blusset op igen i Danmark og Europa, og det kan risikere at forsinke genopretningen af dansk økonomi.

Det vurderer Nationalbanken i en ny analyse for den danske økonomi.

I analysen kommer Nationalbanken med sine seneste bud på udviklingen i det danske bruttonationalprodukt - også kendt som bnp. Udviklingen i et lands bnp fortæller, om et lands økonomi i det store hele vokser eller skrumper.

For i år spår Nationalbanken, at det danske bnp vil falde med 3,9 procent for derefter at stige med 2,9 procent til næste år.

Det er mere pessimistisk end Nationalbankens prognoser i september. Dengang blev der nemlig spået et fald i år på 3,6 procent og en vækst til næste år på 3,6 procent.

- I Danmark vurderes væksten at være bremset væsentligt op de seneste måneder, og det ventes at fortsætte hen over vinteren, skriver Nationalbanken i sin analyse.

Nationalbanken skriver også, at der er forventning om, at genopretningen af den danske økonomi igen ventes at tage fart, efterhånden som en eller flere vacciner udbredes, og de fleste restriktioner bliver fjernet i løbet af næste år.

Konkret bygger Nationalbankens prognose på en forudsætning om, at der i løbet af næste forår tages en eller flere vacciner i brug, og at størstedelen af restriktionerne er fjernet omkring næste sommer.

Selv om det kan lyde af lidt, at Nationalbanken samlet har skåret et procentpoint af væksten hen over 2020 og 2021, så er det i kroner og øre langt fra småpenge.

Ifølge Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, svarer det til, at der bliver skåret 23 milliarder kroner fra den danske vækst.

- Det er især eksporten, der er hårdt ramt af coronakrisen.

- Nationalbankens nye prognose viser, at vi skal et godt stykke ind i 2022, før eksporten er tilbage på samme niveau som før coronakrisen, siger Allan Sørensen i en skriftlig kommentar.

I sin nye prognose spår Nationalbanken, at den danske økonomi vokser med 3,3 procent i 2022.

Det er en stigning på et procentpoint i forhold til prognosen i september.