Hjemmet er deres arbejdsplads

Pladsen er der nemlig brug for. Parret har udvidet og gør sig i meget andet end bare små ølbrikker og skilte over dørpartiet. Der skæres og brændes budskaber i såvel skifer som bambus og andet træ, sågar læder, og eksempelvis har en laserstation i kælderen gjort udplukket af salgsvarer endnu større.

Her ligger der grydeskeer, bordskånere og andet klar til at blive dekoreret lige efter kundens ønske.

I hjørnet står en laser, der med en stråle brænder sig frem. Den flankeres af en 3D-printer, der udskriver navneskilte til brug ved bryllupper og andre fester, hvor gæsterne forventes at sidde et bestemt sted.

Printeren er koblet op på en computer, der får det hele til at ske. Selvfølgelig efter instruktion fra primært Mathias Kruse, der indrømmer, at han elsker sit bijob, som formentlig bliver en mere klækkelig fornøjelse i fremtiden.

- Vi har for eksempel lige købt plader af egetræsfinér. Her har vi 60 kvadratmeter, for købte vi en enkelt plade, ville det ikke kunne betale sig, forklarer Mathias Kruse, der har planer om at udvide med akryl.