Hjemmekontorer verden over sætter skub i Samsungs salg

Det skyldes især, at de mange hjemmearbejdende under coronapandemien har øget efterspørgslen på hukommelseschips til computere og andet elektronisk udstyr.

Samsung Electronics oplyser således, at månederne fra oktober til december sidste år gav et samlet overskud på 36 milliarder danske kroner. Det giver en vækst på 26,4 procent sammenlignet med samme kvartal sidste år.

Samsung Electronics er verdens største producent af mobiltelefoner og hukommelseschips.

Driftsresultatet steg med 26,4 procent til knap 50 milliarder kroner, mens salget steg med 2,8 procent og gav 341 milliarder kroner i omsætning.

Salget af fjernsyn og køleskabe har også ført til væksten.

- Fordi forbrugerne er mere hjemme, har det ført til vækst i salget af produkter som fjernsyn og køleskabe, siger analytiker James Kang fra Euromonitor International.

For hele sidste år steg fortjenesten med 21,5 procent til 140 milliarder kroner, mens salget steg med 2,8 procent til 1310 milliarder kroner.

Samsung Electronics er flagskibet i den enorme Samsung Group, som er det suverænt største af Sydkoreas familieejede konglomerater.

Coronavirus har ramt verdensøkonomien hårdt med nedlukninger og rejseforbud over hele kloden i mange måneder.

Men under pandemien - der har krævet over to millioner liv verden over - har mange teknologivirksomheder haft opsving, herunder Samsung.

Også Apple leverede onsdag et flot kvartalsregnskab.

Apple har blandt andet stærke salgstal for selskabets bærbare computere og iPads i kvartalet. Det tilskrives, at folk stadig arbejder, går i skole og underholder sig selv i hjemmet under pandemien.